Zugriff am Flughafengate
30-Jährige vor Abflug nach Mallorca festgenommen
Eine mutmaßliche Betrügerin, die wegen Fluchtgefahr per Haftbefehl gesucht worden war, ist der Bundespolizei am Flughafen Frankf
Eine mutmaßliche Betrügerin, die wegen Fluchtgefahr per Haftbefehl gesucht worden war, ist der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt kurz vor ihrem Abflug nach Mallorca am Gate ins Netz gegangen. Die Frau soll einen 80-Jährigen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz um viel Geld betrogen haben.
Marius Becker/dpa

Für einen 80-Jährigen aus RLP endete eine Internetbekanntschaft tragisch: Eine 30-Jährige soll dem Mann Liebe vorgetäuscht und ihn um viel Geld betrogen haben. Mit der Beute wollte sie sich wohl nach Mallorca absetzen. Doch am Flughafen war Schluss.

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Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ein Ermittlungsverfahren gegen eine 30-jährige „Liebesschwindlerin“ eingeleitet, die einen 80-Jährigen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz mehrfach dreist betrogen haben soll. Die Beschuldigte hat den älteren Mann demnach über ein Internetportal kennengelernt und ihm eine Liebesbeziehung vorgetäuscht.
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