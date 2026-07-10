Für einen 80-Jährigen aus RLP endete eine Internetbekanntschaft tragisch: Eine 30-Jährige soll dem Mann Liebe vorgetäuscht und ihn um viel Geld betrogen haben. Mit der Beute wollte sie sich wohl nach Mallorca absetzen. Doch am Flughafen war Schluss.
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Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat ein Ermittlungsverfahren gegen eine 30-jährige „Liebesschwindlerin“ eingeleitet, die einen 80-Jährigen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz mehrfach dreist betrogen haben soll. Die Beschuldigte hat den älteren Mann demnach über ein Internetportal kennengelernt und ihm eine Liebesbeziehung vorgetäuscht.