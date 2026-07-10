Arp Museum Bahnhof Rolandseck Arp Museum zwischen Apokalypse und Utopie 10.07.2026, 09:48 Uhr

i Diese Mondlandung ist tatsächlich nicht real: Für sein Video "Bored Autstronauts On The Moon" ist das britische Künstlerduo John Wood und Paul Harrison in Kostüme geschlüpft. Jetzt sind sie damit Teil der Aussstellung "Zu den Sternen!" öber Weltraum und Weltflucht in der Moderne im Arp Museum. Courtesy of the artists, © VG Bild-Kunst, Bonn 2026

Die Sterne und das All inspirierten Künstlerinnen und Künstler seit jeher zu Fantasien und Utopien. In Zeiten der Klimakrise gewinnt das Thema in der Kunst an Aktualität, wie die neue Ausstellung im Arp Museum Bahnhof Rolandseck zeigt.

Ganz in sich versunken schaut die junge Frau durchs Fenster auf den hellen Vollmond – den Blick voller Sehnsucht. Vor ihr liegt auf der Fensterbank eine Ausgabe von Goethes „Werther“. Seit der Spätromantiker Johann Peter Hasenclever diese Szene 1846 auf die Leinwand malte, hat sich die Welt grundlegend verändert.







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