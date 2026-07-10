Die Sterne und das All inspirierten Künstlerinnen und Künstler seit jeher zu Fantasien und Utopien. In Zeiten der Klimakrise gewinnt das Thema in der Kunst an Aktualität, wie die neue Ausstellung im Arp Museum Bahnhof Rolandseck zeigt.
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Ganz in sich versunken schaut die junge Frau durchs Fenster auf den hellen Vollmond – den Blick voller Sehnsucht. Vor ihr liegt auf der Fensterbank eine Ausgabe von Goethes „Werther“. Seit der Spätromantiker Johann Peter Hasenclever diese Szene 1846 auf die Leinwand malte, hat sich die Welt grundlegend verändert.