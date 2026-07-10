Truck-Grand-Prix in der Eifel Trucker gesucht: Branche leidet unter Fahrermangel Jürgen C. Braun 10.07.2026, 14:34 Uhr

i Am Nürburgring wird der 40 Internationel Shell ADAC Truck Grand Prix gefeiert. Neben spannenden Truck-Rennen und Partystimmung gehört das Trucksymposium zum Programm, in dem sich die Transport- und Logistikbranche über aktuelle Entwicklungen austauscht. Jürgen C. Braun

Zum Auftakt des 40. Internationalen Shell ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring diskutierten Experten über Probleme der Logistikbranche. Überdies steht das Wochenende in der Eifel im Zeichen spannender Truck-Rennen und Festivalstimmung.

Jahrestag mit Rekordverdacht: Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher werden an diesem Wochenende am Nürburgring erwartet. Rennen mit rasenden Führerhäusern und Maschinen mit mehr als 1100 PS werden auf dem Grand-Prix-Kurs für den sportlichen Wert sorgen.







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