Zum Auftakt des 40. Internationalen Shell ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring diskutierten Experten über Probleme der Logistikbranche. Überdies steht das Wochenende in der Eifel im Zeichen spannender Truck-Rennen und Festivalstimmung.
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Jahrestag mit Rekordverdacht: Mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher werden an diesem Wochenende am Nürburgring erwartet. Rennen mit rasenden Führerhäusern und Maschinen mit mehr als 1100 PS werden auf dem Grand-Prix-Kurs für den sportlichen Wert sorgen.