Der fünfte Jahrestag der Flut im Ahrtal ist für Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler, ein Zeitpunkt, um innezuhalten – aber auch, um sich bewusst zu machen, „was wir alle gemeinsam seit 2021 geschafft haben“. Die Landrätin im Interview.
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Am Dienstag richten sich wieder viele Augen auf das Ahrtal. Zum fünften Mal jährt sich die schreckliche Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz, die 135 Menschen das Leben kostete, Hunderte Menschen körperlich und seelisch verletzt hat. Auch Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und ihr soziales Umfeld waren vom Extremhochwasser betroffen.