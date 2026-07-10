Ahr-Landrätin im Interview
Weigand: „Entschuldigung kann helfen, Wunden zu heilen“
"Die Menschen haben mit ganz viel Kraft und Mut ihr Zuhause wiederaufgebaut, auch mit Hilfe vieler Menschen von außerhalb des Ta
"Die Menschen haben mit ganz viel Kraft und Mut ihr Zuhause wiederaufgebaut, auch mit Hilfe vieler Menschen von außerhalb des Tals. Es gibt wieder einen Alltag in einer wunderschönen Region, wieder Leben und Unbeschwertheit. ", sagt Ahr-Landrätin Cornelia Weigand im Interview mit unserer Zeitung.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der fünfte Jahrestag der Flut im Ahrtal ist für Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler, ein Zeitpunkt, um innezuhalten – aber auch, um sich bewusst zu machen, „was wir alle gemeinsam seit 2021 geschafft haben“. Die Landrätin im Interview.

Lesezeit 6 Minuten
Am Dienstag richten sich wieder viele Augen auf das Ahrtal. Zum fünften Mal jährt sich die schreckliche Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz, die 135 Menschen das Leben kostete, Hunderte Menschen körperlich und seelisch verletzt hat. Auch Ahr-Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und ihr soziales Umfeld waren vom Extremhochwasser betroffen.
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