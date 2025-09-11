Mit Wero, der europäischen Alternative zu Paypal und anderen US-Zahlungsdiensten, verbinden sich große Hoffnungen. Markus Müller, Vorstand der Volksbank RheinAhrEifel, erläutert sie im Interview – und wie weit sie für Banken und ihre Kunden reichen.

Das europäische Bezahlsystem Wero soll eine Alternative zu internationalen Angeboten wie PayPal, Apple Pay oder Google Pay sein. Betrieben wird es gemeinschaftlich von europäischen Banken, die Verantwortlichen sehen in dem System unter anderem einen Meilenstein auf dem Weg zu einem eigenständigen, europäischen Zahlsystem, erläutert Markus Müller. Das Vorstandsmitglied der Volksbank RheinAhrEifel koordiniert bundesweit für die Volksbanken die Wero-Strategie.

Erklären Sie uns bitte, wie man Wero korrekt ausspricht und aus welchen Bestandteilen sich dieses Kunstwort zusammensetzt.

Der Produktname Wero setzt sich zusammen aus zwei Wörtern und vereint damit Elemente, die gut symbolisieren, wofür die European Payments Initiative (EPI) steht: den kollektiven europäischen Charakter des „wir“ (we) und Euro, englisch ausgesprochen. Im Original sagt man also „wiiirooo“. Man kann es aber auch eindeutschen. Dann erinnert es ein wenig an das lateinische Wort „vero“, das „wahr“ bedeutet. Beide Aussprachen sind möglich. Wir werden sehen, was sich im Sprachgebrauch später durchsetzt.

Wero ist seit 2024 als Nachfolger von Giropay am Start. Wer ist bankenseitig beteiligt, in welchen Ländern Europas ist der Dienst aktuell verfügbar?

Hinter der EPI Company stehen derzeit 16 Eigentümer – 14 Banken(-gruppen) aus Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlanden sowie die zwei größten Akzeptanzstellen Nexi und Worldline. In Deutschland sind das die genossenschaftliche Finanzgruppe, Sparkassen-Finanzgruppe, Deutsche Bank/ Postbank und ING. Zusätzlich gibt es weitere Mitglieder bei EPI, am bekanntesten darunter Revolut. Und so können auch Kunden von Revolut Wero nutzen und in Kürze auch Kunden der Norisbank. Wero ist in Deutschland, Frankreich und Belgien verfügbar und wird in diesen drei Ländern bereits von mehr als 43 Millionen Kunden genutzt. Im kommenden Jahr folgen die Niederlande und Luxemburg.

Welche strategische Zielstellung verfolgen die Beteiligten mit Wero?

Die EPI Company und die aktuell über 20 teilnehmenden europäischen Banken(gruppen) (Eigentümer und Mitglieder) verfolgen eine Mission: Wero als die europäische Bezahllösung im Alltag der Kunden zu etablieren und somit eine europäische Alternative zu Wettbewerbern aus den USA und China zu schaffen. Gerade vor den aktuellen geopolitischen Herausforderungen ist es wichtiger denn je, eine solche europäische, privatwirtschaftliche Alternative zu schaffen – für europäische Souveränität im Zahlungsverkehr. Wie wichtig die ist, haben auch die kürzlichen Ereignisse bei Paypal gezeigt.

Wird der digitale Euro dadurch berührt?

Der Bezug zum digitalen Euro ist berechtigt. Als Regionalbank beobachten wir das sehr intensiv. Die EZB will damit den EU-Bürgern eine alternative Bezahlmethode zum zurückgehenden Bargeld bieten. Dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Aber die Umsetzung ist sehr komplex und manche Varianten könnten eine Beeinträchtigung für uns regionale Banken bedeuten. Eine Möglichkeit, das zu umgehen ist, dass mit Wero ein Gefäß entsteht und sich dann Wero und der digitale Euro gut ergänzen: Der digitale Euro als Währung und Wero als die Wallet, die neben der Verbindung zum eigenen Konto auch den digitalen Euro beheimaten kann. Und da der digitale Euro frühestens 2029 oder später live gehen wird, hat Wero durchaus die Chance, seinen zeitlichen Vorsprung entsprechend zu nutzen.

Ist der Markt nicht schon längst besetzt, vor allem durch die US-Anbieter wie PayPal, Apple Pay oder Google Pay?

Nein, denn wir befinden uns weiterhin in einem starken Wachstumsmarkt. Alleine der deutsche E-Commerce Markt verzeichnet ein jährliches Wachstum von 10 bis 15 Prozent. 15 bis 20 Prozent des Einzelhandels entfallen heute auf E-Commerce. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge könnten es bis 2040 60 Prozent in Europa sein. Natürlich zeigen Zahlungslösungen von US-Unternehmen wie beispielsweise PayPal oder ApplePay eine sehr große Dominanz, insbesondere in Deutschland. Aber Marktanteile sind nicht in Stein gemeißelt und gute Lösungen – und ich bin davon überzeugt, dass Wero eine gute Lösung ist – können hier sicherlich noch mal Marktanteile verschieben. Jeder, der Paypal nutzt, muss sich darüber klar sein, dass er mit seinen Daten bezahlt.

Andersherum gefragt: Wodurch unterscheidet sich Wero von der Konkurrenz? Warum sollte man als Kunde in Deutschland oder Europa wechseln?

Fliegen Sie nach Paris in der Regel zunächst über New York oder lieber direkt? Warum sollte das bei einer Zahlung anders sein? Wero unterscheidet sich auf den ersten Blick vor allem durch seine europäische Herkunft, aber der große Unterschied besteht in der Funktionalität: Die Transaktionen laufen immer direkt von Konto zu Konto und in Echtzeit. Kunden müssen sich nicht zusätzlich bei Drittanbietern registrieren, die teilweise über eigen geführte Konten oder Guthaben agieren. Empfangenes Geld oder Rückzahlungen liegen dann meist auf diesen Unter-Konten beziehungsweise Guthaben und sind nicht für alle Zahlungen nutzbar. Bei Wero landet das Geld auf dem eigenen Konto beziehungsweise wird von diesem aus gesendet. So sieht man auch direkt am Konto, an wen man wann wieviel gezahlt hat. Bei Drittanbietern ist da oft Kauderwelsch in der Umsatzanzeige. Der Clou ist aber bei der Funktion „Geld senden an Freunde/Bekannte“: Es reicht einfach eine Mobilnummer für eine Geldzahlung. Keine sperrige IBAN, die man erst erfragen und dann abtippen muss. Weitere Argumente sind das Sicherheitsniveau „made in europe“: Wero unterliegt europäischen Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Die Server stehen in Europa, der Zahlungsverkehr bleibt in Europa. Wero ist so sicher, dass es auch für Minderjährige (bei uns ab 14 Jahre) genutzt werden kann, anders als bei Paypal.

i In Echzeit lässt sich über die Wero-App Geld versenden. Das Bezahlsystem wird von europöischen Banken betrieben und soll sich, so die Hoffnung, als Alternative zu PayPal und anderen internationalen Anbietern etablieren. Anke Mersmann

Warum hat es dann so lange gedauert, bis es dieses Angebot gab?

Im Jahr 2020 wurde die European Payments Initiative (EPI) mit dem Ziel gegründet, ein neues europäisches Paymentsystem aufzubauen, im Juli 2024 ist Wero live gegangen. Vier Jahre sind für ein Vorhaben mit dieser Tragweite eher kurz. Zumal wenn man bedenkt, wie stabil die technische Infrastruktur gebaut sein muss. Und es geht zügig weiter: Wir werden noch diesen Winter Wero bei ersten Online-Händlern sehen. Das ist wirklich zügig, da E-Commerce nochmal eine ganz andere Komplexität mit sich bringt. Am Ende soll es alle Bezahlsituationen abdecken, von Geld senden an Freunde über Online-Shopping, Abo-Zahlungen und Bezahlen im Geschäft. Alles nach dem gleichen Prinzip.

Wie viele Wero-Kunden hat Ihr Haus oder strebt es an?

Aktuell haben etwa 10 Prozent der Kunden, die unsere Banking-App nutzen, auch Wero. Bis Jahresende wollen wir das auf 30 Prozent steigern und von dort noch weiter hochlaufen.

Wie wollen Sie die Bekanntheit des Angebotes erhöhen?

Ganz einfach – durch ein erfolgreiches Zusammenspiel aller Beteiligten. Die EPI ist sehr aktiv, um Wero der breiten Öffentlichkeit in allen teilnehmenden Ländern bekannt zu machen. Dazu wird es mehr und mehr Marketingkampagnen der Banken geben. Wir als Gruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken machen eine große Kampagne diesen Herbst und bis Jahresende haben wir noch ein paar weitere Aktionen geplant. Und wir sind natürlich auch als einzelne Bank auf lokaler Ebene sehr aktiv, Kunden anzusprechen.

Kann man mit Wero auch an der Ladenkasse bezahlen?

Perspektivisch ja. Als Nächstes wird erstmal das Bezahlen mit Wero im E-Commerce technisch ausgerollt und dann in mehr und mehr Online-Shops angeboten. Das Bezahlen an der Ladenkasse steht als weitere Ausbaustufe auf der Agenda und wird über das Jahr 2026 technisch vorangetrieben. Hier sind allerdings noch viele Aspekte zu klären. Genau wie E-Commerce ist auch das eine hoch anspruchsvolle Herausforderung, die Wero aber bestimmt meistern wird.

Sind Sie selbst Wero-Nutzer?

Ich bin sogar überzeugter Wero-Nutzer der ersten Stunde. Da meine Bank auch eine der Pilotbanken von Wero war, darf ich nicht ohne Stolz sagen, dass ich nicht nur die erste länderübergreifende P2P-Transaktion durchgeführt habe, sondern auch als erster Nutzer überhaupt mit Wero im E-Commerce bezahlt habe und seitdem Besitzer eines Fanschals des 1. FC Kaiserslautern bin.

Funktioniert Wero auch im außereuropäischen Ausland oder in den EU-Staaten, die sich bislang nicht angeschlossen haben? Wenn ja wie?

Im Augenblick noch nicht. Aber hier bewegt sich was, das vielversprechend klingt. EPI hat im Frühsommer eine Kooperation bekannt gegeben mit dem Zusammenschluss der European Payments Association (EuroPA). Dahinter stecken viele führende nationale Zahlungssysteme wie Bizum (Spanien), Bancomat (Italien), MB WAY (Portugal) und Vipps MobilePay (Skandinavien). Das Ziel dieser Kooperation ist es, diese Systeme technisch zu verbinden. Dann würde Wero auch in Geschäften auf Mallorca funktionieren, die Bizum haben. Damit würden wir Wero in 15 europäischen Ländern nutzen können.

Wenn Wero wie Giropay scheitern sollte: Was wären die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen und die mittelbar technologischen und strategischen?

Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, ohne ein komplett dystopisches Weltbild zu zeichnen. Es geht um weit mehr als um die Frage, ob Banken mit einem System erfolgreich sind. Die Welt ist in Bewegung – wirtschaftlich, technologisch und auch politisch. Die erneute Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und die darauffolgenden Monate haben einmal mehr gezeigt, wie schnell internationale Abhängigkeiten zur strategischen Schwachstelle werden können. Was beispielsweise, wenn sich Trumps Zollpolitik zu einem ausgemachten Handelskrieg entwickelt und es plötzlich zu direkten Einflussnahmen auf US-Zahlungssysteme wie Visa, Mastercard, Apple Pay und PayPal käme? Das war bisher kaum vorstellbar, ist aber leider keine theoretische Überlegung mehr, sondern eine realistische Frage, die mittlerweile auch die Europäische Zentralbank beschäftigt.

Zahlungsverkehr ist nicht bloß eine technische Infrastruktur, sondern ein Instrument der Souveränität mit direktem Einfluss auf wirtschaftliche Stabilität, technologische Unabhängigkeit und politische Handlungsfähigkeit. Wero kann einen aktiven Beitrag leisten, diese Souveränität zu sichern. Und damit sind wir weit von Gedanken eines Scheiterns entfernt, sondern dabei diese Initiative groß und erfolgreich zu machen.

Wenn Wero eine Erfolgsstory werden sollte: Wie wird sich dadurch auch Ihr Haus verändern, wo liegen die Potenziale?

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einer der Gründer des Genossenschaftswesens, hat einen sehr bedeutenden Satz gesagt, der auch hier hervorragend passt: „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“ Im Gemeinsamen liegt auch bei Wero das große Potenzial, nämlich in der gemeinschaftlichen Stärkung der europäischen Eigenständigkeit im Zahlungsverkehr. Wir wollen dieser Aufgabe weiterhin nachkommen und wettbewerbsfähig bleiben gegenüber Anbietern wie Paypal, Apple Pay und Klarna. Das schafft keine Bank allein.

Zur Person

Markus Müller trat 1991 in die damalige Volksbank Mayen-Mendig eG ein. 2001 wurde er Bereichsleiter, 2012 dann Vorstandmitglied. Am 1. Januar 2025 übernahm er die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der VR Bank RheinAhrEifel eG.

Müller vertritt die Bank aktiv in verschiedenen Gremien der genossenschaftlichen Verbände und Verbundpartner, unter anderem im Vorsitz im Fachrat Zahlungsverkehr des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Mitgliedschaft im Ständigen Projekt- und Strategieausschuss (SPSA) des BVR.