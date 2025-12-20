Was ist mit dem Baby der getöteten Eritreerin passiert?

Eine 32-jährige Eritreerin wurde brutal ermordet – kurz bevor erste Leichenteile auftauchen, wird vor einem koptischen Kloster in Waldsolms ihr drei Monate altes Kind von zwei Mönchen gefunden. Wach und lebendig. Wie es mit dem Säugling weiter ging.
Lesezeit 2 Minuten
In der Nähe eines koptischen Klosters in Waldsolms wurde am Abend des 17. Novembers ein drei Monate altes Baby abgelegt. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um das Kind der ermordeten Eritreerin, deren Hände nur einen Tag darauf bei Olpe im Sauerland gefunden wurden.