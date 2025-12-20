Säugling am Kloster ausgesetzt Was ist mit dem Baby der getöteten Eritreerin passiert? Kim Fauss 20.12.2025, 07:00 Uhr

i Am koptischen Kloster St. Antonius in Waldsolms-Kröffelbach wurde am 17. November ein ausgesetzter Säugling gefunden. Wenig später stellt sicht heraus: Es ist das Kind der ermorderten Eritreerin, von der in Olpe und Monreal Leichenteile aufgetaucht sind. Christian Lademann. picture alliance/dpa

Eine 32-jährige Eritreerin wurde brutal ermordet – kurz bevor erste Leichenteile auftauchen, wird vor einem koptischen Kloster in Waldsolms ihr drei Monate altes Kind von zwei Mönchen gefunden. Wach und lebendig. Wie es mit dem Säugling weiter ging.

In der Nähe eines koptischen Klosters in Waldsolms wurde am Abend des 17. Novembers ein drei Monate altes Baby abgelegt. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um das Kind der ermordeten Eritreerin, deren Hände nur einen Tag darauf bei Olpe im Sauerland gefunden wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen