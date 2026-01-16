Internationale Beziehungen prägen die Wirtschaft bis in die kleinsten Verästelungen auch unserer Region. Die neueste Folge des „Business Talk“ von Rhein-Zeitung und Westerwaldbank befasst sich daher mit der Denkschule der Geo-Ökonomie.

Das neue Jahr hätte nachrichtlich turbulenter kaum beginnen können: Venezuela, Grönland – überall geht es nicht nur um abstrakte Politik, sondern immer auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. Vor allem die Trump-Regierung sagt doch auch ganz offen und beruft sich dabei unter anderem auf eine Denkschule, die hierzulande eher ein Schattendasein führt: die Geo-Ökonomie.

Geo-Ökonomie verbindet international ausgerichtetes, strategisches Handeln an verschiedenen Stellen zu einem für die Wirtschaft möglichst vorteilhaftem oder kalkulierbarem Rahmen. Vor allem in den angelsächsischen Staaten, aber auch in China ist dies selbstverständlich. Bereits in den einigen zurückliegenden Folgen des „Business Talk“ hatten Ralf Kölbach und Lars Hennemann dieses Thema immer wieder gestreift. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen widmen sich die beiden diesem Thema nun aber in einer eigenen Folge des Podcasts.

„Die Großmächte – das sind aktuell die USA, China und weiterhin Russland – denken in Einflusszonen. Wenn wir in Deutschland und Europa nicht zwischen diesen Blöcken zerrieben werden wollen, müssen wir ein eigenständiger, vierter Block werden, ist sich Ralf Kölbach sicher, was das für die Wirtschaft der Region bedeuten könnte und ob am Ende jeder mittelständische Unternehmer sein eigener Geo-Stratege werden muss (Spoiler: natürlich nicht), erfahren unserer Hörerinnen und Hörer in der neuesten Folge des „Business Talk“.

Der „Business Talk“ – die Folgen und Themen im Überblick

Der „Business Talk“ ist ein Podcast-Projekt von Rhein-Zeitung und Westerwaldbank. In ihm diskutieren Dr. Ralf Kölbach (Vorstandssprecher der Bank) und Chefredakteur Lars Hennemann, wie die globale Welt die Wirtschaft der Region beeinflusst. Eine neue Folge gibt es immer am dritten Freitag jedes Monats.

Die letzten Folgen im Überblick:

