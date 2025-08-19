Die Kosten des Gesundheitssystems laufen völlig aus dem Ruder. Der Bundesrechnungshof warnt: Die Zusatzbeiträge werden weiter steigen. Gastautor Jörn Simon, Landeschef der Techniker Krankenkasse, erklärt, wie sich kurzfristig Kosten einsparen lassen.

Die finanzielle Lage der gesetzlichen Krankenkassen ist schwierig. Schauen wir der Tatsache ins Gesicht: Die Ausgaben wachsen viel schneller als die Einnahmen. Ohne kurzfristige Gegenmaßnahmen werden die Beiträge für die Versicherten und damit auch für ihre Arbeitgeber zum Jahresbeginn erneut steigen. Die Regierung muss dringend die explodierenden Ausgaben für Gesundheit dämpfen und strukturelle Reformen auf den Weg bringen.

Was keine Lösung für das Problem ist: Darlehen, die die Bundesregierung jetzt für die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) gewährt – insgesamt 4,6 Milliarden Euro für 2025 und 2026. Sie lösen die finanziellen Probleme nicht, und das Geld muss außerdem zurückgezahlt werden. Dabei gäbe es die Möglichkeit, die Beitragszahlerinnen und -zahler um mehrere Milliarden Euro finanziell zu entlasten, ohne Leistungen zu kürzen. Die Vorschläge dafür liegen auf dem Tisch und sind kurzfristig umsetzbar.

i TK-Landeschef Jörn Simon Jonas Werner-Hohensee

Nach den Ausgaben für die Krankenhäuser sind Arzneimittel der zweitgrößte Kostenblock. Die GKV gab im vergangenen Jahr dafür 55 Milliarden Euro aus – mehr als für ambulante Behandlungen bei Haus- und Fachärzten. Allein in Rheinland-Pfalz hat die TK 700 Millionen Euro für Medikamente gezahlt. Kostentreiber sind neue, patentgeschützte Arzneimittel. Die Preisberechnungen sind intransparent, Forschungs- und Entwicklungskosten werden nicht offengelegt. Preise im fünf- und sechsstelligen Bereich sind keine Seltenheit, auch die Millionenmarke für einzelne Medikamente ist längst erreicht.

Dies alles muss die Versichertengemeinschaft finanzieren, und die Frage ist, wann die Grenze des Leistbaren erreicht ist. Deshalb brauchen wir eine neue Preisfindung für Arzneimittel, die auf transparenten Kriterien beruht. Um kurzfristig die Arzneimittelausgaben zu dämpfen, sollte der sogenannte Herstellerrabatt, also der Abschlag, den Unternehmen auf patentgeschützte Arzneimittel gewähren müssen, erhöht werden. Aktuell liegt er bei 7 Prozent.

Wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Eine Erhöhung auf 17 Prozent könnte die GKV jedes Jahr um bis zu 3 Milliarden Euro entlasten. Das Bundesverfassungsgericht hat kürzlich ein einem wegweisenden Urteil die Zulässigkeit des Herstellerabschlags bestätigt. Die Bundesregierung sollte davon Gebrauch machen, um überhöhte Gewinne der Pharmaindustrie zu begrenzen und damit Versicherte und Arbeitgeber finanziell zu entlasten.

Ein weiteres Beispiel: Wer an der Fleischtheke Rinderlende kauft, zahlt darauf 7 Prozent Mehrwertsteuer, demnächst voraussichtlich auch im Restaurant, wenn die Bundesregierung die Pläne zur Steuersenkung in der Gastronomie umsetzt. Blumen, Briefmarken, Zeitungen und Noten werden neben Grundnahrungsmitteln auch als „wichtige Güter“ eingestuft, ebenso Tonträger und Gemälde.

Ermäßigte Mehrwertsteuer auf Arzneimittel würde GKV-Ausgaben um Milliarden senken

Warum diese Regelung für Arzneimittel nicht gilt – dafür gibt es keine logische Erklärung. Dabei könnte eine Absenkung auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent die GKV-Ausgaben jedes Jahr um rund 6 Milliarden Euro mindern. Würde die Steuer ebenso für alle Hilfsmittel abgesenkt, ließen sich zusätzlich 720 Millionen Euro jährlich einsparen.

Apropos Hilfsmittel: Seit 2019 darf die GKV Hilfsmittel nicht mehr ausschreiben. Wenn Ausschreibungen wieder möglich wären, könnte die Versichertengemeinschaft jährlich um mindestens 350 Millionen Euro entlastet werden – durch in den Verträgen verankerte Qualitätsstandards ohne Einbußen bei der Versorgungsqualität.

Die Bundesregierung sollte zudem den Mut haben, Fehler ihrer Vorgängerregierungen zu korrigieren. So wurde 2019 das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) eingeführt. Die Hoffnung: Mehr Geld für Terminvermittlung sollte zu schnelleren Terminen für die Patientinnen und Patienten führen. Der Bundesrechnungshof befand: Ziel nicht erreicht! Außerdem werden Terminvermittlungen mittlerweile sogar doppelt vergütet, im Rahmen des normalen Budgets und extrabudgetär. Ein Ende der Doppelfinanzierung würde rund 225 Millionen Euro pro Jahr einsparen.

„Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld erhalten die gleiche medizinische Versorgung wie alle gesetzlich Versicherten. Das ist gut und richtig. Die Finanzierung dieser Versorgung ist jedoch eine staatliche Aufgabe und muss deshalb aus Steuermitteln erfolgen.“

TK-Landeschef Jörn Simon

Ein weiterer Kostenblock der GKV sind die sogenannten versicherungsfremden Leistungen. Das sind Leistungen, die gar nicht von der GKV, sondern aus Steuermitteln bezahlt werden müssten. Ein Beispiel sind die Beiträge für Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld. Sie erhalten die gleiche medizinische Versorgung wie alle gesetzlich Versicherten. Das ist gut und richtig.

Die Finanzierung dieser Versorgung ist jedoch eine staatliche Aufgabe und muss deshalb aus Steuermitteln erfolgen. Das sieht auch die Gesundheitsministerin so. Aktuell zahlt der Staat aber nur rund ein Drittel der benötigten Summe, den Rest zahlen die Versicherten mit ihren Beiträgen. Eine komplette Übernahme der Finanzierung durch den Staat würde die GKV jährlich um rund 10 Milliarden Euro entlasten.

Jedes dritte Krankenhausbett in Rheinland-Pfalz bleibt leer

Zu guter Letzt ein Blick auf die Krankenhäuser. In Rheinland-Pfalz bleibt im Durchschnitt jedes dritte Krankenhausbett leer. Im Land haben wir mit 67 Prozent die niedrigste Bettenauslastung bundesweit. Zurzeit sind viele Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte in Häusern mit schlechter Auslastung gebunden. Fast ein Drittel der Kliniken in Rheinland-Pfalz haben weniger als 150 Betten. Trotzdem muss dort ein Pool an Ärztinnen und Ärzten und weiteres medizinisches Personal vorgehalten werden.

„Schlecht ausgelastete Häuser, denen bei komplizierten Eingriffen die Erfahrung und Routine fehlt, erreichen oft nicht die erforderliche Qualität. Deshalb ist es so wichtig, dass die Krankenhausreform konsequent umgesetzt wird. Das ist letztlich auch das, was die meisten Patientinnen und Patienten sich wünschen.“

TK-Landeschef Jörn Simon

Noch dazu gibt es viele unnötige Operationen, denn wenn eine Klinik viele leere Betten hat und gleichzeitig rote Zahlen schreibt, ist der wirtschaftliche Druck sehr groß, sich im Zweifelsfall für eine OP zu entscheiden. Die Zahlen unseres Zweitmeinungsverfahrens, das bei einer empfohlenen Rücken-OP in Anspruch genommen werden kann, zeigen beispielsweise, dass in 88 Prozent der Fälle eine Operation überflüssig ist.

Schlecht ausgelastete Häuser, denen bei komplizierten Eingriffen die Erfahrung und Routine fehlt, erreichen oft nicht die erforderliche Qualität. Deshalb ist es so wichtig, dass die Krankenhausreform konsequent umgesetzt wird und die Qualitätsziele nicht durch die im Krankenhausreformanpassungsgesetz vorgesehenen Ausnahmeregeln verwässert werden. Das ist letztlich auch das, was die meisten Patientinnen und Patienten sich wünschen.

In einer Forsa-Umfrage, die die TK in Auftrag gegeben hatte, wurden Menschen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland gefragt, für welche Option sie sich entscheiden würden, wenn sie für eine aufwendige Behandlung oder Operation ins Krankenhaus müssten. Neun von zehn Befragten entschieden sich für ein Krankenhaus mit umfassender Erfahrung mit dieser Art von Behandlung, auch wenn es weiter vom Wohnort weg ist.