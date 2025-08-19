Der schwer erkrankte Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert wird für die Linkspartei nicht in den Bundestag einziehen. Das teilte die Bundespartei am Dienstag mit. Für Trabert wird eine Triererin in das Parlament nachrücken.

Der Mainzer Sozialmediziner und ehemalige Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten, Gerhard Trabert, wird sein Bundestagsmandat aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen. Das teilte die Linke in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Bundespartei mit der Familie Traberts am Dienstag mit.

„Nachdem unser Vater Gerhard Trabert mehrere schwere Schlaganfälle erlitten hatte, war er mehrere Monate in einer Reha. Diese Zeit endet nun, und Gerhard kehrt nach Hause zurück. Trotz einiger kleiner Fortschritte in der Reha, muss unser Vater weiterhin mit schweren Einschränkungen leben. Eine Rückkehr in das Leben, wie es bisher gewesen ist – und das vom Einsatz für die Menschen geprägt war – ist nicht möglich“, heißt es in der Pressemitteilung der Partei und der Familie.

Man habe alle Schritte eingeleitet, um das Bundestagsmandat zeitnah zurückzugeben. Für Trabert wird die Triererin Lin Lindner in den Bundestag einziehen.