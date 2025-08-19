„Offensichtlich unbegründet“ nennt das oberste rheinland-pfälzische Gericht eine Klage der CDU-Fraktion. Die Christdemokraten werfen dem Regierungschef aber weiter vor, systematisch gegen die Verfassung zu verstoßen.

Die rheinland-pfälzische CDU ist mit ihrer Klage gegen Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) vor dem Verfassungsgerichtshof gescheitert. Die CDU-Fraktion im Landtag hatte dem SPD-Politiker vorgeworfen, gegen seine Neutralitätspflicht als Regierungschef verstoßen zu haben, wodurch im Parteienwettbewerb Nachteile für die Christdemokraten entstanden seien. Die Koblenzer Richter lehnten die Klage allerdings ab, wie der Verfassungsgerichtshof am Dienstag erklärte.

Worum es bei der Klage ging

Anfang Mai, als die SPD ihre neuen Ministerinnen und Minister für die Bundesregierung bekannt gab, lud der Ministerpräsident zu einer Pressekonferenz in Berlin ein. Mit dabei waren die beiden neuen SPD-Mitglieder der Bundesregierung aus Rheinland-Pfalz, Verena Hubertz (Bauministerin) und Stefanie Hubig (Justizministerin). Nicht mit am Tisch saß jedoch der neue Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der ebenfalls aus Rheinland-Pfalz stammt.

Laut CDU war er nicht eingeladen worden. Die Christdemokraten warfen Schweitzer deshalb vor, sein Amt genutzt zu haben, um sich und der SPD im demokratischen Wettbewerb einen unlauteren Vorteil verschafft zu haben. Er sei als Regierungschef aufgetreten, habe aber faktisch als SPD-Politiker gehandelt und dafür Steuergelder genutzt. Die CDU klagte.

Wie das Gericht die Ablehnung begründet

Das Verfassungsgericht sah die Sache jedoch anders und wies die Organklage am Dienstag (19. August) zurück. Die Anträge seien teilweise unzulässig und „im Übrigen offensichtlich unbegründet“. Es liege kein Verstoß gegen die parteipolitische Neutralität vor, so die Richter. Der Ministerpräsident habe nicht zur Pressekonferenz eingeladen, um explizit SPD-Ministerinnen vorzustellen, sondern eben jene Ministerinnen aus Rheinland-Pfalz, die am Vormittag dieses Tages bekannt gegeben worden seien. CDU-Mann Schnieder war zu diesem Zeitpunkt schon etwas länger als neuer Minister bekannt. Auch in einem Beitrag auf Instagram zu diesem Thema habe der Ministerpräsident nicht parteipolitisch geworben oder die CDU herabgesetzt, erklärte der Gerichtshof.

CDU: Schweitzer verstößt systematisch gegen Verfassung

Die CDU-Fraktion reagierte verärgert über die Entscheidung des obersten Landesgerichts. Enttäuschend sei insbesondere, dass die Richter ohne mündliche Verhandlung entschieden hätten, kritisierte der Parlamentarische Geschäftsführer Marcus Klein. Es handele sich eben längst nicht um einen Einzelfall. Der Ministerpräsident verstoße systematisch gegen die Verfassung, indem er sein Amt und Steuergeld für Wahlkampfzwecke einsetze, so Klein. Die CDU kündigte an, auch die Sommertour des Ministerpräsidenten unter die Lupe zu nehmen, weil „auffällig häufig SPD-Funktions- und Mandatsträger eingeladen“ gewesen seien, aber nur wenige der Opposition.

Die Entscheidung hat eine Vorgeschichte. Bereits zu Beginn des Jahres hatte die CDU gegen Schweitzer in einer anderen Sache geklagt. Damals ging es um Äußerungen des Ministerpräsidenten rund um die Migrations- und Brandmauerdebatte im Deutschen Bundestag. Noch vor einer Entscheidung des Gerichts zeigte Schweitzer damals Einsicht, gestand den Verfassungsbruch ein und löschte die Inhalte aus dem Internet.

Bereits der dritte Rechtsstreit um Neutralität

Im aktuellen Fall sahen Schweitzer und die Staatskanzlei sich allerdings im Recht. Fedor Rose, Chef der Staatskanzlei, begrüßte deshalb am Dienstag die Entscheidung des Gerichts. Öffentlichkeitsarbeit sei eine unverzichtbare Regierungsaufgabe – diesem Ziel habe die Staatskanzlei mit dem Pressestatement und den Social-Media-Beiträgen gedient.

Es ist bereits der dritte Rechtsstreit um die Neutralität der rheinland-pfälzischen Landeschefs in kurzer Zeit. Im vergangenen Jahr hatte die rheinland-pfälzische AfD die ehemalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verklagt. Im April dieses Jahres entschied der Verfassungsgerichtshof in Koblenz jedoch, dass Dreyer vor der Ideologie der AfD warnen durfte. Sie habe damit zwar das Neutralitätsgebot nicht gewahrt. Ihre Aussagen seien zum Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung jedoch gerechtfertigt gewesen.