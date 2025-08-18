Schon nach kurzer Zeit als Bildungsminister macht Sven Teuber (SPD) mehr von sich reden als seine Vorgängerin in der gesamten Amtszeit. Woran das liegt und warum das ein gutes Zeichen ist, kommentiert Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Seit gut drei Monaten ist Bildungsminister Sven Teuber im Amt. In dieser kurzen Zeit hat der SPD-Politiker mehr bildungspolitische Debatten angestoßen als seine Vorgängerin in neun Jahren. Lange schien in der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik die Devise zu sein: Hauptsache niemandem auf die Füße zu treten. Teuber räumt damit auf.

Zum Schulstart überraschte der Bildungsminister mit einem Verbot. Ab sofort dürfen Lehrer keine unangekündigten Tests mehr schreiben lassen. Kein Bangen mehr also vor überraschenden Hausaufgabenüberprüfungen, kein unnötiger Druck mehr für die Schüler. Bei den Kindern und Jugendlichen wird sich Teuber damit beliebt machen.

Es geht um mehr als unangekündigte Tests

CDU und Philologenverband sind ob der Abschaffung zwar empört, aus der Breite kommt allerdings noch kein Aufschrei. Mit Blick auf die Reform der Schule wird es ohnehin eine der leichteren Entscheidungen Teubers gewesen sein. Aber sie steht symbolisch dafür, dass sich endlich jemand traut, Entscheidungen zu treffen im verminten Feld der Bildungspolitik. Es geht hier nicht nur um die unangekündigten Tests. Es geht darum, wie Schüler in einer anderen Welt als vor 30, 40 oder 50 Jahren lernen sollen. Viel zu oft hat Schule heute noch dieselbe Form, dieselben Methoden, dieselben Räume wie damals.

Teuber sagt, man müsse den Mut haben, die Erkenntnisse aus anderen Ländern, in denen es seit Jahren gut laufe, umzusetzen. Warum das in Rheinland-Pfalz so lange nicht passiert ist, beantwortet er zwar nicht. Teuber sagt am Montagmorgen nur deutlich, dass es nun anders werden soll: „Ich bin jetzt da, und ich fange damit jetzt an.“ Hinter Teubers Schlagzeilen steckt natürlich auch ein bisschen Wahlkampf. Der neue Minister will von sich reden machen.

Aber man nimmt Teuber eine bildungspolitische Vision ab. Wie substanziell diese am Ende ist, wie durchsetzungsfähig er ist, wird sich erst noch zeigen. Teuber muss sich jetzt bei schwierigeren Fragen wie Sprachproblemen, Sitzenbleibern oder Schulabbrechern beweisen.