Rund um den Sommerempfang der Koblenzer CDU in den Räumlichkeiten der Compugroup Medical (CGM) ist bundesweit eine Debatte entbrannt. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) hatte eine ganz besondere Antwort zu bieten.

Es war an diesem Sonntagnachmittag, an dem sich die Debattenstränge dieser Republik zufällig in Koblenz kreuzten und jedes Wort auf die Goldwaage zu legen war, nur ein Detail – aber eines, das es in sich hatte: Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) saß beim viel diskutierten Sommerfest der CDU in den Räumlichkeiten der Compugroup Medical (CGM), deren Gründer Frank Gotthardt das rechtspopulistische Nachrichtenportal „Nius“ maßgeblich finanziert, in der ersten Reihe neben Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) – und trug Regenbogensocken.

Das wirkmächtige Symbol der LGBTQI+-Community, nonchalant zur Schau getragen inmitten des Debattengetümmels der gesellschaftlichen Strömungen – damit gelang Langner ein Coup. Das Foto, das die Reporterin unserer Zeitung davon machte und auf dem Langner geradezu spitzbübisch lächelt, ging viral. So teilte es etwa der Bopparder Grünen-Bundestagsabgeordnete Julian-Béla Joswig bei X – von dort aus fand es rasch weitere Verbreitung in den sozialen Netzwerken.

i Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eingerahmt von den beiden aussichtsreichsten Koblenzer OB-Kandidaten Ernst Knopp (links) und David Langner. Der trug spezielle Socken beim CDU-Sommerfest bei der CGM in Koblenz. Birgit Pielen

Und Langner? Durfte sich über Aufmerksamkeit nicht nur in Koblenz freuen, wo er derzeit mitten im OB-Wahlkampf steckt. Dem „Deutschlandfunk“ sagte er ins Radiomikro, dass er Gotthardt bereits persönlich gesagt habe, dass er die Inhalte von „Nius“ in keinster Weise teile und das Engagement des Unternehmers an dieser Stelle auch kritisch sehe. „Auf der anderen Seite ist die CGM auch ein sehr respektiertes und respektables Unternehmen am Standort in Koblenz.“ Spagat? Geglückt!

Regenbogenfarben und Julia Klöckner – dass diese Kombination Funken schlagen würde, konnte man absehen. Erst recht am Wochenende des Christopher Street Days (CSD) in der Koblenzer Altstadt, bei dem Langner als Stadtoberhaupt ebenfalls präsent war und unter anderem über das Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus sprach. Frisch sind noch die Erinnerungen an Klöckners Weigerung, Selbiges am Reichstag zu tun.

Manchmal kommen laute Debatten eben auf leisen Socken daher – kalkuliert habe er das Ganze im Vorfeld aber nicht, versichert Langner gegenüber unserer Zeitung: „Ich wusste ja nicht, dass ich genau neben Frau Klöckner platziert werde. Das war dann ein glücklicher Umstand, wenn man die Reaktionen betrachtet.“ Ihm sei es wichtig gewesen, die Regenbogenfarben als „Symbol der Vielfalt“ zu tragen, vor allem eben am Koblenzer CSD-Wochenende. Klöckner selbst habe ihn darauf angesprochen: „Sie fand es auch gut, sagte sie mir.“

Erneute Gelegenheit, Frank Gotthardt mit seinen Bedenken gegenüber „Nius“ zu konfrontieren, hatte Langner am Sonntag nicht. „Das war auch nicht der Anlass dafür.“ Der Unternehmer kenne seine Meinung und habe ihm wiederum seine Argumente genannt. Ob Gotthardt die Socken bemerkt hat, ist nicht überliefert.