Rechenzentren halten die Welt am Laufen. Und benötigen viel Energie, am besten saubere. In Wallmenroth bei Betzdorf sitzen gefragte Experten für das Thema: die Data Center Group. In wenigen Tagen geht ein besonderes Projekt in Mainz ans Netz.

Im angelsächsischen Raum Sprachraum gibt es ein Sprichwort: „You’ll never get a second chance to make a first impression.“ Ins bekanntlich eher nüchterne Deutsche könnte man das in etwa so übersetzen: „Nur der erste Eindruck entscheidet, einen zweiten gibt es nicht.“ So ist es auch, wenn man Ralf Siefen trifft. Der 53-Jährige legt los wie die Feuerwehr. Er brennt derart für den Erfolg seines Unternehmens, dass man, wüsste man es nicht besser, glauben könnte, er hätte es erst gestern ins Handelsregister eintragen lassen. Aber weit gefehlt: Der Eintrag erfolgte bereits vor ziemlich genau 20 Jahren in Betzdorf.

Alles begann auf zwölf Quadratmetern

Als „pro RZ GmbH“ auf zwölf durch eine befreundete Firma untervermieteten Quadratmetern und, so listet es die akribisch geführte Firmenchronik auf, ,,2,5 Schreibtischen“ begann 2005 ganz im Norden von Rheinland-Pfalz eine Unternehmensgeschichte, von der mittlerweile auch maßgebliche Institutionen des Bundeslandes profitieren. Aber dazu später.

Von Beginn an stand die Idee der Konzeption von Rechenzentren im Zentrum des Unternehmens, das durch eine Reihe nationaler und internationaler Aufträge nach seiner Gründung rasch sehr schnell wuchs. Und wenn der Chef dafür unter durchaus abenteuerlichen Umständen nach Jordanien fliegen musste, um selbst Hand anzulegen ...

Wider die Krise

Deutschlands Wirtschaft kriselt, die Stimmung ist getrübt. Dieser Befund ist nicht neu – und doch zu pauschal. Zumal vom bloßen Wiederholen schlechter Nachrichten nichts besser wird. Und deshalb stellt unsere Zeitung ab sofort in loser Reihe Unternehmen und Persönlichkeiten vor, die sich gegen den Trend stemmen. Den Auftakt macht die Data Center Group aus Wallmenroth im Westerwald. loh

2012 benannte sich das Unternehmen in Data Center Group (DCG) um, um noch internationaler agieren zu können. 2014 erfolgte der Umzug an den heutigen Sitz in Wallmenroth in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Was vermeintlich beschaulich klingt, ist in Wahrheit Teil des Erfolges. Ralf Siefen ist bekennender Westerwälder. Sein Umfeld – zuvorderst seine Familie, seine Freunde und die mittlerweile zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – treiben ihn an.

Als er Freunde und Gäste im Mai dieses Jahres zur Feier des 20-jährigen Bestehens des Unternehmens nach Wallmenroth ins Festzelt auf dem Firmengelände einlädt, bedankt er sich unter anderem bei seiner langjährigen, mittlerweile im Ruhestand befindlichen Assistentin und seiner Schwiegermutter. Und nicht einer der Zuhörer kommt auch nur eine Sekunde auf die Idee, dass das eine kalkulierte Geste ist. Siefen ist so. Der erste Eindruck sitzt und trügt nicht.

250 Mitarbeiter und 100 Millionen Euro Umsatz

Das Unternehmen blickt heute auf mehrere Tausend umgesetzte Projekte zurück, im Kundenportfolio finden sich so unterschiedliche Namen wie der Modehersteller Marc O’Polo, der Robotikspezialist Kuka, diverse Stadtwerke und Energieversorger sowie Rewe und Edeka. Insgesamt arbeiten für die DCG 250 Mitarbeiter, Büros gibt es in Berlin, München, Köln und Frankfurt. Der Jahresumsatz liegt bei rund 100 Millionen Euro. Die DCG-Kunden können mittlerweile, wenn sie das wollen, ihre Rechenzentren von der ersten Idee, zur Projektskizze, der detaillierten Planung, über den Bau bis hin zum Service an die DCG als Generalübernehmer und -unternehmer übergeben.

Die Data Center Group und ihr Gründer Ralf Siefen setzen seit 20 Jahren Standards für Rechenzentren. DC-Datacenter-Group GmbH

„Rechenzentren sind keine Labore, die Kunden wollen Sicherheit“, sagt Siefen. Und sauberen Strom. Rechner-Power ist, im heraufziehenden KI-Zeitalter allemal, äußerst energiehungrig. Vor diesem Hintergrund erschien es nur folgerichtig, dass die DCG ab 2020 in Stufen zu einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft des Mannheimer Energieversorgers MVV mit Ralf Siefen als operativem Geschäftsführer wurde. Neben „grünem“ Strom treibt ihn heute vor allem das Thema Datensicherheit um: „Daten sind der begehrteste Rohstoff unserer Zeit.“ Bedroht ist dieser neben Stromausfällen vor allem durch äußere Gefahren wie Feuer, Wasser oder auch Spionage.

Auch die Uni Mainz rechnet mit Westerwälder Know-How

Die DCG garantiert ihren Kunden eine Verfügbarkeit der Daten von 99,9 Prozent. Das hat 2023 auch die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz überzeugt, ihr neues Rechenzentrum mit der DCG als Generalunternehmer zu bauen. Am 17. April 2025 erfolgte die Übergabe, die Eröffnung nimmt am kommenden Montag, 25. August, Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) vor. „Schneller als die ursprünglich gedachten zwei Jahre“, bilanziert Siefen. Die nächsten Großprojekte stehen bereits an, unter anderem in Hofheim bei Frankfurt.

„Unser Erfolg ist der jedes einzelnen Mitarbeiters. Ohne sie wäre all das nicht möglich geworden“, sagt Siefen. Auf der Jubiläumsfeier in Wallmenroth sieht man, dass auch das keines der erwartbaren Lippenbekenntnisse ist, die Vorgesetzte bei solchen Terminen pflichtschuldig abspulen. Siefen ist immer in Bewegung, schüttelt Hände, klopft auf manche Schulter. Ein Chef zum Anfassen. Wenn man schnell genug ist …

Und zwischendurch eine „Bergblick Pasta“

Findet so jemand aber auch einmal Ruhe? Ja, ganz klar durch Heimatverbundenheit. Die DCG unterstützt deshalb viele lokale soziale Projekte. So auch die Fly & Help Stiftung. Im Rahmen der Firmenfeierlichkeiten wurden rund 50.000 Euro gesammelt, um damit eine Schule in Kenia zu bauen.

Und ein ganz besonderes Schmankerl lässt, nicht weit von Wallmenroth entfernt in Malberg, in jeder Hinsicht dieses Wortes noch ein wenig mehr Heimat durchscheinen: der „Malbergblick“, ein von Siefens Frau Silke geführtes Restaurant. Auf der Karte finden sich unter anderem Westerwälder Kartoffelsuppe, „Bergblick Pasta“ und eine „Fitness Bowl“. Auch das gibt sofort einen Eindruck, und zwar exakt den, der es sein soll. Keinen anderen.