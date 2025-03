Das Koblenzer Beschaffungsamt galt lange als langsam und träge. Unter der neuen Präsidentin Annette Lehnigk-Emden hat die Behörde nach der viel zitierten Zeitenwende allerdings den Turbo eingelegt. „Von fast 160 Verfahrensregeln haben wir gut 80 über Bord geworfen, damit haben wir unsere Prozesse optimiert und sind entsprechend schneller geworden“, erklärt die Chefin von bundesweit 11.800 Mitarbeitern im Exklusiv-Interview mit unserer Zeitung. Mehr Tempo sich gerade nach dem Ampel-Aus ausgezahlt. „Allein in der letzten Sitzung am 18. Dezember sind 38 Großprojekte mit einem Auftragswert von knapp 20 Milliarden Euro genehmigt worden“, betont die Präsidentin.

Einen Großteil dieser Projekte habe das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) sogar noch am selben Tag bei der Industrie vertraglich beauftragt. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Annette Lehnigk-Emden auch, wie sich der Kulturwandel innerhalb ihrer Behörde auf die Mitarbeiter ausgewirkt hat und ob die Entscheidung, den US-Jet F-35 zu kaufen, eine guter Entschluss der Bundesregierung gewesen ist. „Bei der F-35 handelt es sich um ein Kampfflugzeug der fünften Generation, das es in Europa so derzeit noch nicht gibt“, betont die Präsidentin. Und aus den USA abschalten könne man den Jet auch nicht. „Es gibt keinen kill switch“ sagt sie mit Verweis auf die technische Expertise ihres Hauses. „Das ist technisch gar nicht möglich.“

Wir haben vor einem Jahr schon mal zum Interview zusammengesessen. Damals war die Zeitenwende noch recht frisch. Damit war auch ein Kulturwandel in Ihrer Behörde verbunden. Wie hat sich das auf Mitarbeiter und Atmosphäre im Haus ausgewirkt?

Die Zeitenwende musste auch in unseren Köpfen stattfinden, ein Kulturwandel in unserem Denken und Handeln. Die Mitarbeitenden sollten entscheidungsfreudiger und mutiger werden und offen für Neues sein. Da haben sie meine volle Rückendeckung. Und dass das bisher schon ganz gut funktioniert, zeigen ja auch unsere Zahlen. Für mich war und ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden das richtige Mindset haben. Nur so können wir den notwendigen Wandel weiter vorantreiben und noch schneller werden.

i Das Koblenzer Beschaffungsamt ist das große Nadelöhr in der deutschen Rüstungsindustrie. Allein am Standort Koblenz-Lahnstein sorgen fast 7000 Mitarbeiter dafür, dass die Truppe ausgerüstet wird. Thomas Frey/dpa

Sie haben in Ihrer Amtszeit schon viele Vorschriften über Bord geworfen. Wie sieht das konkret aus? Und inwieweit haben sich die Prozesse im Haus dadurch beschleunigt?

Von fast 160 Verfahrensregeln haben wir gut 80 über Bord geworfen. Damit haben wir unsere Prozesse optimiert und sind entsprechend schneller geworden. Für mich ist das aber keine einmalige Aktion, sondern ein permanenter Prozess, in dem wir uns immer wieder fragen, ob dieser oder jener Schritt wirklich notwendig ist. Unser Ziel ist es, unsere Soldatinnen und Soldaten so schnell wie möglich mit dem auszustatten, was sie für die Landes- und Bündnisverteidigung benötigen.

Was hat das Ampel-Aus für Ihr Haus und Sie persönlich bedeutet?

Wir mussten dadurch, kurz vor Weihnachten, noch mal den Turbo einlegen. Als klar wurde, wann die letzten Haushaltsausschuss-Sitzungen im Bundestag anberaumt waren, haben wir so viele 25-Millionen-Euro-Vorlagen wie möglich zur Unterschriftsreife gebracht. Da haben die Projekt- und Vertragsabteilungen super Arbeit gemacht, was sich ja auch beziffern lässt. Allein in der letzten Sitzung am 18. Dezember sind 38 Großprojekte mit einem Auftragswert von knapp 20 Milliarden Euro genehmigt worden. Ein Großteil dieser Projekte hat das BAAINBw sogar noch am selben Tag bei der Industrie vertraglich beauftragt. Da haben wir wirklich gezeigt, was alles möglich ist. Da bin ich richtig stolz auf alle hier.

i Die 100 Milliarden Euro Sondervermögen hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINbw) in Koblenz schon weitgehend in Verträge gepackt. Jetzt kommt neue Arbeit auf die Beschäftigten zu. Thomas Frey/dpa

Das Sondervermögen über 100 Milliarden Euro haben Sie in Koblenz schon fast in Verträge gepackt. Jetzt könnten noch mal mehrere Hundert Milliarden Euro hinzukommen. Können Sie das wieder stemmen und noch einen weiteren Turbo einlegen?

Wir haben deutlich gezeigt, dass wir schnell und flexibel auf die Forderungen der Zeitenwende reagieren können. Allein 2024 haben wir in der Beschaffung für die Bundeswehr erneut sehr gute und messbare Ergebnisse erzielt. Mit insgesamt 97 sogenannten 25-Millionen-Euro-Vorlagen haben wir die Anzahl aus dem Vorjahr nahezu verdoppelt. Unser Amt liefert! Und wir sind bereit, den Schwung natürlich auch in die nächsten Jahre mitzunehmen. Am Ende braucht es diese wesentlichen Faktoren für eine schnelle Beschaffung: finanzielle Mittel und ein klarer politischer Wille, die Fokussierung auf das wirklich Notwendige, realistische Forderungen und natürlich Entscheidungsbereitschaft. Dann habe ich keine Zweifel, dass wir noch einen weiteren Turbo zünden können.

Auf Ihre Behörde mit knapp 7000 Dienstposten in Koblenz und Lahnstein könnten jetzt Aufträge von mehreren Hunderten Milliarden Euro zukommen. Bekommen Sie das mit dem vorhandenen Personal gestemmt?

Die Dienstpostenanzahl mag auf den ersten Blick „viel“ erscheinen, aber wir sind keine Einkaufsabteilung, die aus einem Katalog bestellt, sondern wir betreiben Projektmanagement. Teilweise über Jahrzehnte hinweg, da wir für den gesamten Produktlebenszyklus verantwortlich sind. Derzeit haben wir einen Besetzungsstand von rund 85 Prozent. Das ist gut! Sollte die Aussage „whatever it takes“, die gerade in der politischen Diskussion genutzt wird, auf mehrere Hundert Milliarden Euro hinauslaufen, dann haben wir durchaus Möglichkeiten, auch damit klarzukommen. Wir überlegen jetzt bereits, wie wir uns weiter optimieren und an Unterstützungskapazitäten kommen könnten, wenn wir zusätzliche Unterstützung benötigen sollten. Das kann eine Unterstützung aus der Truppe sein, aber auch eine Vergabe an Externe. Zusammen mit allen Beteiligten werden wir da ein Ergebnis finden, wenn wir Bedarf haben.

i Kampfdrohnen haben die Kriegsführung revolutioniert. Auch in Koblenz wird jede Menge dieses Kriegsgeräts beschafft. Helsing/dpa

Kann es sein, dass es Ihnen jetzt sogar leichter fällt, an Fachpersonal zu kommen, weil sich die Wahrnehmung von Beschaffung und Rüstung insgesamt gewandelt hat?

Ich halte unsere Behörde für einen sehr, sehr attraktiven Arbeitgeber. Ich werde öfter mal gefragt, ob ich Uniform trage. Wir sind zwar Bundeswehr, aber wir sind der zivile Teil der Bundeswehr, also verbeamtet oder angestellt im öffentlichen Dienst. Das bringt auch Pflichten mit sich, aber man hat auch viele Vorteile. Neben einem sicheren Arbeitsplatz bieten wir auch sehr flexible Arbeitszeiten. Viele Mitarbeitende können mobil arbeiten – von zu Hause aus oder von unterwegs. Gerade hier in Koblenz haben wir außerdem ein superinteressantes Aufgabengebiet. Wo beschäftigt man sich sonst mit solcher Technik? Das ist für mich der inhaltliche Faktor, der für uns spricht. Wir suchen ständig motivierte Mitarbeitende, ganz besonders aber Ingenieurinnen und Ingenieure für die Projektarbeit und Juristinnen und Juristen für das Vergabe- und Vertragswesen. Wir bieten eine unglaubliche Bandbreite an Themen. Ich habe bisher keinen Tag hier bereut.

Kommen wir noch mal zu einer militärischen Frage. Der Ukrainekrieg hat gezeigt, dass Drohnen die Kriegsführung revolutioniert haben. Was bedeutet das konkret für das Beschaffungsamt?

Wir haben in der Vergangenheit schon Drohnen beschafft und tun es natürlich auch derzeit. Darauf sind wir eingerichtet.

Wie unterscheidet sich die Beschaffung von Drohnen konkret von der Beschaffung von anderem Fluggerät? Müssen Sie da schneller sein, weil die Entwicklung so rasant ist?

Wir reden von unbemannten Systemen. Man muss da unterscheiden. Da gibt es sehr viele Varianten. Es gibt etwa welche, die aufklären. Andere hingegen werden zum Kampf benötigt. Unbemannte Systeme bestehen aus Hardware und Software, beides stellt vergaberechtlich spezielle Anforderungen, die für uns aber nichts Neues sind. Wir forschen gerade sehr intensiv an all diesen Technologien. Und wir schauen uns genau an, was es auf dem Markt gibt, und tauschen uns intensiv mit den Unternehmen aus, auch den Start-ups. Was können wir davon gebrauchen? Wie können wir es weiterentwickeln? Das ist ein Konglomerat an Fragen und Entscheidungen. Um diese zu beantworten, planen wir auch, ein Innovationszentrum aufzubauen. Ich kann Ihnen versichern: Wir sind da dran.

i Die F-35 der Rüstungsschmiede Lockheed Martin sind Tarnkappenjets der fünften Generation. Auch Deutschland hat die Kampfflugzeuge bestellt. Britta Pedersen/dpa

Bei der Artilleriemunition galt die Bundeswehr lange als weitgehend blank. Hat sich das mittlerweile geändert?

Wir haben aus meiner Sicht alles getan, um dieses Problem zu beseitigen. Dazu haben wir eine Vielzahl von Verträgen mit Lieferverpflichtungen mit der Möglichkeit des Aufwuchses abgeschlossen.

Bisher haben die europäischen Staaten bei der Beschaffung oft nebeneinanderher gearbeitet. Mit US-Präsident Donald Trumps Nato-Politik kommt spätestens jetzt enormer Druck auf den Kessel. Könnte das auch zu mehr Kooperation führen?

Die politische Situation erfordert es ja, dass Europa enger zusammenrückt. Die Europäische Kommission hat jetzt auch 800 Milliarden Euro für die Verteidigungsbereitschaft in Aussicht gestellt. Von daher gehe ich stark davon aus, dass wir unsere Forderungen innereuropäisch möglichst harmonisieren, sodass wir – dort wo es sinnvoll ist – immer mehr auch gemeinsam beschaffen. Denn das tun wir bei einigen Projekten ja auch schon – etwa bei den neuen U-Booten U212 CD, dem Luftverteidigungssystem Iris-T SLM oder dem Transportpanzer Neue Generation.

i Auf dem Fliegerhorst in Büchel (Kreis Cochem-Zell) sollen Maschinen vom Typ F35 stationiert werden. Dazu werden die Hangars derzeit umgebaut. Thomas Frey/dpa

Deutschland hat auch F-35-Kampfjets in den USA bestellt. Denken Sie, dass man angesichts der aktuellen Entwicklung in der amerikanisch-europäischen Politik noch mal die gleiche Entscheidung treffen würde?

Moderne, komplexe Waffensysteme haben logistische und digitale Abhängigkeiten. Egal, wo Sie diese kaufen. Außerdem gab es ja Gründe dafür, dass wir die F-35 beschafft haben. Und die Gründe bestehen auch weiterhin fort. Es kann sein, dass wir europäisch gekauft hätten, wenn es ein vergleichbares Produkt gäbe. Bei der F-35 handelt es sich aber um ein Kampfflugzeug der fünften Generation, das es in Europa so derzeit noch nicht gibt. Durch seine sogenannte Stealth Technologie kann es fast gar nicht erkannt werden. Wenn von der Truppe an uns solchen Forderungen gestellt werden, können wir also nur in den USA kaufen. Nicht umsonst haben sich insgesamt acht Nationen an der Entwicklung beteiligt.

Nun gibt es Gerüchte, dass die USA die Software der Jets einfach abstellen könnte. Sie verfügen in Ihrer Behörde über die erforderliche technische Expertise. Könnte ein solches Szenario tatsächlich drohen?

Die aktuelle Berichterstattung, dass die F-35 aus der Ferne abgeschaltet werden können, ist unzutreffend. Es gibt keinen „kill switch“. Das ist technisch gar nicht möglich und das haben übrigens auch andere Nutzernationen schon öffentlich bestätigt. Bei den Beschaffungsplanungen und den Vertragsabstimmungen mit den Herstellern berücksichtigen wir immer, dass die Einsatzbereitschaft der Systeme und damit der Bundeswehr gewährleistet ist.

Zur Person

Annette Lehnigk-Emden ist seit April 2023 Präsidentin des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz. Zuvor arbeitete die Juristin bereits seit 2019 als Vizepräsidentin in der Leitung der Behörde. 1991 trat sie – nach kurzer Tätigkeit als Rechtsanwältin – als Referentin mit dem Aufgabengebiet „Verträge für Entwicklung, Beschaffung und Umrüstung von Sonderflugzeugen, Ausbildungsflugzeugen“ in die Bundeswehrverwaltung ein. Lehnigk-Emden stammt aus dem Kreis Mayen-Koblenz, wo sie bis heute lebt und Kreisvorsitzende des BUND ist. Ihr Abitur legte sie am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Andernach ab, danach studierte sie in Trier. Der Namenszusatz “Emden“ geht auf ihren Urgroßvater zurück, der im Ersten Weltkrieg auf der „SMS Emden“ der Marine diente. Die Überlebenden des letzten Seegefechts der “Emden“ und ihre Angehörige konnten den Namen des Schiffes annehmen.