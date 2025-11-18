Meinung zu den Sprachtests Wir dürfen Kinder nicht durchs Raster fallen lassen 18.11.2025, 18:00 Uhr

i Landeskorrespondent Bastian Hauck Jens Weber. MRV

Dass das Mainzer Bildungsministerium den Kita-Fachkräften und den Grundschullehrern erst 2028 ein landesspezifisches Instrument zur Sprachstandserhebung an die Hand gibt, ist eine Schmach, kommentiert der RZ-Landeskorrespondent.

Zwischen der SPD-geführten Landesregierung und der CDU-Opposition gibt es beim Thema Sprachstandserhebung für alle viereinhalbjährigen Kinder gar keinen Dissens mehr. Sie kommt – das ist die gute Nachricht. Und das ist auch ein Verdienst der CDU-Opposition.







