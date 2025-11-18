Prozessauftakt am Landgericht Ehefrau vergewaltigt, die Kinder missbraucht? 18.11.2025, 17:16 Uhr

i Am Koblenzer Landgericht wird einem 41-jährigen Mann von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, seine damalige Ehefrau vergewaltigt sowie seine minderjährige Stieftochter und seine minderjährige leibliche Tochter sexuell missbraucht zu haben. (Symbolfoto) Arne Dedert/dpa

Hat ein 41-Jähriger seine damalige Ehefrau vergewaltigt und sich am eigenen sowie am Stiefkind vergangen? Diese Frage beschäftigt das Landgericht Koblenz. Beim Auftakt sagte der Mann: „Ehrlich, ich habe nichts von dem, was da drin steht, begangen.“

Einem 41-jährigen Mann wird am Koblenzer Landgericht von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, seine damalige Ehefrau vergewaltigt sowie seine minderjährige Stieftochter und seine minderjährige leibliche Tochter sexuell missbraucht zu haben. Laut Anklageschrift soll der 41-Jährige bei den mutmaßlichen Übergriffen teils stark alkoholisiert gewesen sein.







