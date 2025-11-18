Fokus auf Viereinhalbjährige Sprachstandserhebung für alle Kinder kommt erst 2028 18.11.2025, 11:51 Uhr

i Bildungsexperten sind sich einig, dass Sprachdefizite möglichst früh aufgeholt werden müssen, Sprache gilt als Schlüssel zum Bildungserfolg. Bernd Thissen/dpa

Die verpflichtende Sprachstandserhebung für alle viereinhalbjährigen Kinder sollte nach Angaben der Landesregierung ab dem Schuljahr 2026/2027 kommen. Nun steht fest: Die Erhebung startet landauf, landab erst später. Das sind die Gründe.

In den TV-Talkshows von Markus Lanz und in den Bildungsdebatten im Landtag geht es immer häufiger um ein Thema: die Sprache von Kindern. Nicht nur Lehrer im pfälzischen Ludwigshafen beklagen, dass immer mehr Jungen und Mädchen in die Grundschule kommen, ohne ausreichend Deutsch sprechen zu können.







Artikel teilen

Artikel teilen