Ministerin Schmitt zum Urteil Bundesverwaltungsgericht: Baurecht für A1-Lückenschluss 18.11.2025, 16:04 Uhr

i 18.11.2025, Nordrhein-Westfalen, Blankenheim: Blick auf das letzte Teilstück der Autobahn A1 bei Tondorf. Seit vielen Jahren klafft in der Autobahn A1 in der Eifel eine rund 25 Kilometer lange Lücke. Im rheinland-pfälzischen Kelberg ist an der Anschlussstelle Schluss, bis es dann in Blankenheim in Nordrhein-Westfalen weiter geht. Im Zoff um den geplanten Weiterbau wird am 18.11.2025 ein entscheidendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig erwartet. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Thomas Banneyer. Thomas Banneyer/dpa

Seit Jahrzehnten warten viele Menschen in der Eifel darauf, dass die A1 fertig gebaut wird – zwischen Kelberg und Adenau klafft eine Lücke. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht eine BUND-Klage abgewiesen. Kann es nun losgehen mit dem Bau?

Grünes Licht für den A1-Lückenschluss in der Eifel: Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass der Planfeststellungsbeschluss des Landesbetriebes Mobilität Rheinland-Pfalz vom 25.







