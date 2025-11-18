ADAC-Check an Autobahnen So gefährlich parken Lkw an vielen Raststätten in RLP 18.11.2025, 15:01 Uhr

i Falsch abgestellte Lkw sind an Autobahnen auch in Rheinland-Pfalz immer noch an der Tagesordnung, berichtet der ADAC. Und nennt unter anderem die Rastanlage Brohltal West. Mirco Hillmann/ADAC Mittelrhein

Wer abends auf eine Autobahnrastanlage rollt, muss in der Regel etlichen Lkw ausweichen, die mitunter bis in den Einfahrtbereich stehen – nicht ungefährlich. Wie der ADAC ermittelt hat, kommt dies sehr häufig vor – auch in Rheinland-Pfalz.

Wer in Rheinland-Pfalz eine Autobahnraststätte ansteuert, sollte sehr aufmerksam sein und lieber den Fuß vom Gas nehmen – denn die Wahrscheinlichkeit, dass Lkw falsch abgestellt sind und beispielsweise Ein- und Ausfahrten teilweise blockieren, ist weiter sehr hoch.







