So gefährlich parken Lkw an vielen Raststätten in RLP
Wer abends auf eine Autobahnrastanlage rollt, muss in der Regel etlichen Lkw ausweichen, die mitunter bis in den Einfahrtbereich stehen – nicht ungefährlich. Wie der ADAC ermittelt hat, kommt dies sehr häufig vor – auch in Rheinland-Pfalz.
Wer in Rheinland-Pfalz eine Autobahnraststätte ansteuert, sollte sehr aufmerksam sein und lieber den Fuß vom Gas nehmen – denn die Wahrscheinlichkeit, dass Lkw falsch abgestellt sind und beispielsweise Ein- und Ausfahrten teilweise blockieren, ist weiter sehr hoch.