Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Weinberge im Saarland präsentieren sich in diesem Jahr nach Angaben eines Fachmannes herausragend. «Gesunde Reben, ideale Wetterbedingungen und eine vielversprechende Reifeentwicklung lassen auf einen exzellenten Jahrgang 2025 hoffen – sehr zur Freude von Winzern und Weinliebhabern», teilte der saarländische Winzerpräsident Philip Hoffmann der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken mit. Rund 30 Winzer im Saarland bewirtschaften seinen Angaben zufolge eine Anbaufläche von rund 130 Hektar. Das Wetter in den nächsten Wochen werde für das Ergebnis entscheidend sein, «doch der Blick in die Weinberge stimmt optimistisch, dass die saarländischen Winzer in diesem Jahr eine besonders gute Qualität in die Flasche bringen werden», so Hoffmann.

Bilanz bis jetzt sehr positiv

Gleichzeitig mahnte er zur Vorsicht: «Wir haben beim Hagel in Rheinhessen gesehen, dass man den Tag nicht vor dem Abend loben soll, denn im Weinbau kann sich das Blatt schnell wenden.» Im Moment aber sehe alles nach einem «Top-Jahrgang» aus: kaum Frostschäden trotz frühem Vegetationsstart, warmes Wetter und ausreichend Niederschläge. Für die verbleibenden Wochen wünscht sich Hoffmann vor allem sonnige Tage und bestenfalls kühle Nächte: Das wäre die perfekte Kombination für eine harmonische Reife.

