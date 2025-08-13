Das hatten sich die Koblenzer Christdemokraten anders gedacht: Mit ihrer Einladung zum Sommerempfang stehen sie mitten im Zentrum einer intensiven Debatte. Einer Debatte, die weit über den Anlass hinaus geht und parteiübergreifend tief blicken lässt.

Kennen Sie, liebe Leserinnen und Leser, Renata Jagnow? Jagnow ist Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Schelfstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Schelfstadt ist ein Stadtteil des schönen Schwerin und liegt somit über 600 Kilometer vom ebenfalls schönen Koblenz entfernt. Normalerweise nimmt man sich da wie dort vermutlich allenfalls als lohnendes touristisches Ziel wahr. Jetzt aber ist Koblenz derart auf die politische Landkarte geraten, dass Frau Jagnow und der Ortsverein Schelfstadt in einer Online-Petition und auf Nachfrage des Norddeutschen Rundfunks die große rhetorische Keule rausholt: Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) müsse zurücktreten. Weil sie nach Koblenz kommt.

Was ist geschehen? Am kommenden Sonntag, 17. August, lädt der Koblenzer CDU-Kreisverband zu seinem Sommerempfang. Dieser ist üblicherweise (sorry, liebe Christdemokraten) nicht das gesellschaftliche Ereignis, das auch die Schweriner SPD und die nationale Presse auf den Plan ruft. Aber in diesem Jahr ist alles anders, denn man trifft sich bei der Compugroup, dem deutschen Marktführer für Medizinsoftware. Und die Bundestagspräsidentin kommt.

Auch das ist erst einmal tatsächlich Tradition, die CDU ist immer wieder zu Gast bei Unternehmen der Region. Auch bei der Compugroup ist man nicht zum ersten Mal. Beim Neujahrsempfang 2024 der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Koblenz etwa war man schon einmal dort. Seinerzeit kamen 200 Gäste, unter anderem Oberbürgermeister David Langner (SPD), der ein Grußwort sprach. Festrednerin war, man ahnt es, Julia Klöckner.

Damals war sie allerdings „nur“ wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU. Heute übt sie das zweithöchste Amt im Staat aus. Genau hier beginnt die neue, größere Erzählung des Jahres 2025. Es ist jene Julia Klöckner, die die Regenbogenflagge nicht im Bundestag sehen will. Weder im Plenarsaal noch auf dem Dach des Reichstages. Jene Julia Klöckner, die parlamentarische Sondersitzungen zu ihrem Parteifreund Jens Spahn blockt. Jenem Jens Spahn, der während der Pandemie Milliarden für Masken versenkte und diesen Skandal bis heute übersteht. Und, kurz nachdem Klöckner ihre Hand über ihn hielt, keine Mehrheit der CDU-Fraktion für die umstrittene Verfassungsrichterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zusammenbrachte. Oder – auch das ist Teil der Erzählung – das nie gewollt habe. Weil er in Wahrheit die CDU nach ganz rechts anschlussfähig machen wolle und dafür sogar in Kauf nehme, dass der amtierende CDU-Bundeskanzler in der Affäre aussehe wie ein Praktikant, der sich in die Berliner Korridore der Macht lediglich verirrt habe.

Anstrengend? Ja. Aber wir haben es fast geschafft, weil nur noch einer in der Erzählung fehlt: Frank Gotthardt, Gründer und Mehrheitseigner der Compugroup. Ohne ihn und seine in vielen Arztpraxen und Kliniken installierte Software würden aktuell, so viel ist sicher, maßgebliche Teile des deutschen Gesundheitswesens schlicht zusammenbrechen. Einer seiner größten Umsatzbooster war laut einem Bericht von „Correctiv“ Jens Spahn, der in seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister dafür gesorgt habe, dass Gotthardt besonders von gesetzgeberischen Neuregelungen profitiert habe.

Gotthardt ist als Unternehmer Milliardär geworden und finanziert seit einigen Jahren als Privatperson das rechtspopulistische Portal „Nius“ rund um den wegen persönlicher Verfehlungen geschassten Ex-„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt. Laut „T-Online“ ein Millionengrab mit überschaubarer Abonnentenzahl, das aber – wir sind fast am Ende der Erzählung – im Verbund mit anderen in der Causa Brosius-Gersdorf so wirkmächtig mit Dreck und Hetze habe werfen können, dass die CDU umgefallen sei.

Wir fassen zusammen: Der Sommerempfang der CDU Koblenz ist in den Augen seiner plötzlichen Kritiker nicht mehr das, was er mal war. Sondern ein offenes Statement eines neokonservativen Netzwerks in bewusster Nähe zu einem seiner maßgeblichen Propagandisten. Hätte es in Koblenz nicht „neutralere“ oder gar „geeignetere“ Orte für den Empfang gegeben? Nicht mit Rücktrittsforderungen, aber mit solchen Fragen sieht sich nun Josef Oster, Kreisvorsitzender und CDU-Bundestagsabgeordneter, konfrontiert. Auch von den Koblenzer Grünen, die die hiesige CDU schon lange kritisieren, weil sie sich bewusst nach rechts von der bisherigen Parteimitte absetzen wolle.

Das grüne Vorsitzenden-Duo Lena Schmoranzer und Christopher Bündgen zeigt sich insbesondere darüber irritiert, dass Frank Gotthardt auf dem Empfang selbst als Gastredner angekündigt sei: „Ein solcher Ort mit einem solchen Redner ist kein Ort für ein demokratisches Miteinander. Wer glaubwürdig für Demokratie einstehen will, muss sich klar von Akteuren distanzieren, die mit Desinformation und Hetze arbeiten – egal, wie unbequem das ist“, formulieren sie in einer Pressemitteilung.

Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Oster dazu: „Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, den Ort zu wechseln.“ Die CDU Koblenz veranstalte ihre Empfänge regelmäßig in Kooperation mit Koblenzer Unternehmen. Die Compugroup beschäftige in Koblenz etwa 1400 Mitarbeiter und sei damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt. „Die Wahl des Veranstaltungsortes spiegelt unsere Wertschätzung für die Rolle der Compugroup und für die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wider“, so Oster.

Die „ständigen, immer wilder und absurder werdenden Angriffe“ gegen die CDU durch die Koblenzer Grünen und „andere linksgerichtete Gruppen“ seien, so Oster, „schon zur traurigen Gewohnheit geworden. Eine weitere Eskalation ist es aber, dass sie ein Vorzeigeunternehmen diskreditieren, weil ihnen der Unternehmensgründer und heutige Verwaltungsratschef durch ihre eigene linksideologische Brille politisch nicht passt und als zu rechts erscheint. Die derzeit von den Grünen betriebene Hetze wirft ein bezeichnendes Licht auf ihr eigenes, gegenüber allen Andersdenkenden intolerantes Demokratieverständnis.“

Frank Gotthardt äußerte sich am Mittwoch auf Anfrage wie folgt: „Die Kampagne der Grünen habe ich nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen. Ich freue mich sehr auf den Abend mit vielen Menschen, für die es zum Glück eine Selbstverständlichkeit ist, dass niemand einem vorschreiben kann, wo, wann und mit wem man sich trifft, um über Politik, Demokratie und Freiheit zu sprechen. Das beste Mittel gegen Cancel Culture ist ein unaufgeregter, schöner Sommerabend mit guten Gesprächen.“

Julia Klöckner gibt sich auf Nachfrage gelassen: „Ich mache nichts anderes, als meine Vorgänger im Amt, die auch Bundestagsabgeordnete und Parteimitglieder waren.“ Auf die Wahl des Veranstaltungsortes habe sie keinen Einfluss: „Das macht der Kreisverband. Ich habe der Anfrage, ob ich zum Sommerfest komme, zugesagt.“ Und die ganze Aufregung? „Das Unternehmen beschäftigt Tausende von Mitarbeitern und ist Weltmarktführer im Medizinsoftwarebereich, das ist nichts Unanständiges, im Gegenteil“, sagt Klöckner. Von der Kritik werde sie sich nicht anfechten lassen: „Ich spreche als direkt gewählte Abgeordnete und rheinland-pfälzisches CDU-Mitglied beim CDU-Sommerempfang über Parlamentarismus und internationale Krisen.“

Die Koblenzer SPD formuliert in einer Pressemitteilung zunächst abwägend: „Dass die CDU Koblenz eine Veranstaltung in den Räumen eines Koblenzer Unternehmens durchführt, ist für uns kein Grund zur Kritik. Prosperierende Unternehmen sind unverzichtbar für die Demokratie“, heißt es. Dann aber teilen auch die Sozialdemokraten aus. Wofür man keinerlei Verständnis habe, sei die Finanzierung von „Nius“ durch den Gründer der Compugroup, Frank Gotthardt. „Nius“ verbreite Unwahrheiten und schrecke vor persönlichen Diffamierungen nicht zurück. Dass Gotthardt als ehemaliger Landesvorsitzender des CDU-Wirtschaftsrats ein Medium finanziere, das der Demokratie nachweislich Schaden zufüge, sei „völlig unbegreiflich“.

Weiter heißt es: „Wir erwarten, dass Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gegenüber Herrn Gotthardt eindeutig Position bezieht und ihre durch unsere Verfassung eingeräumte Funktion als Hüterin der parlamentarischen Demokratie dafür nutzt, ihn aufzufordern, die Zahlungen für dieses Medium einzustellen.“

Da ist er, der Kern der ganzen Debatte. Es ist eine Debatte über die gesamte CDU. Die Partei entscheidet zumindest in den Augen eines Teils der Öffentlichkeit eben nicht mehr alleine darüber, wo sie sich treffen darf und mit wem. In Teilen hat sie sich dies selbst zuzuschreiben. Durch die Partei laufen seit dem ersten Tag von Schwarz-Rot Bruchlinien, die der innenpolitisch schwache Kanzler (noch?) nicht überdecken kann. Bruchlinien, die so groß sind, dass nicht nur Frau Jagnow aus Schwerin-Schelfstadt durch sie hindurchposaunen kann. Sie posaunt übrigens aus dem Wahlkreis von SPD-Ministerpräsidentin Schwesig. Sie wissen schon, jene Frau Schwesig, die uns unter gezielter Täuschung der Öffentlichkeit nicht schnell und nicht billig genug an die Gaspipelines des Schlächters Putin hängen konnte. Frau Jagnows diesbezügliche Haltung ist aktuell nicht überliefert.

Aber das ist eine andere Geschichte. Bleiben wir zum Abschluss noch einen Moment in Koblenz und bei den Bruchlinien in der CDU. Sie sind so deutlich sichtbar, dass man sich schon fragen muss, wer in der Union, in ihrem Nahraum und im gesamten Politbetrieb gerade welche Rolle spielt. Und wer dabei, sei es als prinzipienloser Karrierist, als Überzeugungstäter, aus Tatenlosigkeit oder aus unreflektiertem Tugendfuror am Ende tatsächlich wessen Geschäft besorgt.

Eine der nachdenklichsten Einlassungen dazu kommt aktuell von Konstantin von Notz. Jenem grünen Bundestagsabgeordneten, den auch der politische Gegner für derart vertrauenswürdig hielt und hält, dass man ihn – im Gegensatz zu Linken-Chefin Heidi Reichinnek – auch als Vertreter der Opposition erneut in das parlamentarische Kontrollgremium der Geheimdienste wählte. Von Notz schrieb in dieser Woche auf X: „Man muss wirklich nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen sein, um zu erkennen, dass es eine strukturierte Kampagne gibt, die CDU zu zerstören. Erstaunlich, wie viele Funktionäre der Partei derzeit nicht in der Lage sind, das zu sehen und dagegen zu arbeiten.“

Zerstören? Oder verändern? Die Debatte um den Sommerempfang sagt viel über das Deutschland des Jahres 2025 aus. Ein Deutschland, in dem auch Demokraten unter Mithilfe von unterschiedlichen Teilen der Medien einander schneller zu verurteilen bereit sind, als sich zu verstehen oder das wenigstens zu versuchen. Egal, ob es die von Konstantin von Notz unterstellte Kampagne gibt oder nicht, so steht eines definitiv fest: Nur die AfD profitiert von Hetze und Fake News. Aber auch von Wagenburgen und Rote-Linien-Rhetorik. Die aktuellen Umfragen zeigen es.

So gesehen sind Koblenz und Rheinland-Pfalz nicht nur wegen des einen oder anderen Debattendetails, sondern auch wegen des schlichten Umstandes, dass hier bald mehrfach gewählt – Stichwort Landtags- und Oberbürgermeisterwahl – wird, am Ende doch gar nicht die schlechtesten Orte, um ein paar ganz grundsätzliche Fragen so zu klären, dass man sich unter Demokraten danach noch die Hand reichen kann. Wenn man das denn noch will. Möglich ist es. Noch.