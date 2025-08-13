Nachdem sich Träger aus Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) im Land herausziehen, geht die Diskussion weiter. Im Mittelpunkt steht die nicht ausreichende Finanzierung.

Vor allem aus Kostengründen ziehen sich immer mehr Träger aus den Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKo) zurück. Aktuelle Fälle sind, wie unsere Zeitung berichtete, Lahnstein und Montabaur. Laut Anette Moesta, CDU-Landtagsabgeordnete aus Plaidt, ist diese Entwicklung schon seit Jahren zu beobachten. Sie fordert, dass sich die Landesregierung in der Angelegenheit „endlich bewegen muss, ehe uns nach und nach noch mehr Träger abspringen“.

Die BeKos gehören zu den 135 Pflegestützpunkten im Land. Sie werden meist von Wohlfahrtsverbänden oder karitativen Vereinen getragen. Sie übernehmen wichtige Aufgaben wie die individuelle Beratung von Betroffenen und Angehörigen bis hin zur Koordination zwischen ambulanten Pflegediensten, Sozialdiensten und Behörden. Dieses Angebot wird intensiv genutzt. Allerdings übernimmt das Land nur 80 Prozent der Kosten und einen Teil der Sachkosten, die restlichen 20 Prozent bleiben beim Träger hängen. Da in der BeKo jedoch neutral beraten wird, dürfen die Träger nicht für ihre eigenen Angebote etwa im Pflegebereich werben.

„Unsere Gesellschaft wird stetig älter, Beratungen und konkrete Hilfsangebote werden immer stärker nachgefragt.“

Anette Moesta (CDU)

Anette Moesta hat sich zusammen mit zwei Kollegen bereits im vergangenen Jahr bezüglich der Situation der Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz und deren Kooperation mit den Beratungs- und Koordinierungsstellen in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung gewandt. Moesta ist als ehrenamtliche Vorsitzende des Caritasverbandes Koblenz im Thema drin, sieht nicht nur die Kündigungen von Trägern der BeKos als Problem, sondern auch den Personalmangel. „Viele Stellen sind unbesetzt“, sagt sie. „Und das bei einem immer größer werdenden Bedarf, denn unsere Gesellschaft wird stetig älter, Beratungen und konkrete Hilfsangebote werden immer stärker nachgefragt.“

Das Mainzer Sozialministerium, kritisiert Anette Moesta, bestellt und macht Werbung für Leistungen, zahle aber nicht ausreichend. Vielerorts springen dann Kommunen ein, damit die Beratungs- und Koordinierungsstellen weiterarbeiten können. Dies aber führe zu weiteren Belastungen für Städte und Kreise, die meist eh mit klammen Haushalten zu kämpfen haben. Es sei höchste Eisenbahn, dass sich das Land mit Trägern und Kommunen an einen Tisch setzt, um Lösungen für die Probleme zu finden. „Es geht um mehr finanzielle Unterstützung für die Träger“, sagt MdL Moesta.

Darüber hinaus müsse das gesamte System der Pflegestützpunkte und BeKos reflektiert werden, fordert die Abgeordnete. Sie sieht sich diesbezüglich im Einklang mit dem Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz, der ebenfalls darauf pocht. Eine Evaluation, also eine sach- und fachgerechte Bewertung des Systems, soll es noch in diesem Jahr geben. Anette Moesta formuliert die Aufgaben so: „Wir müssen schauen, wie wir die Angebote an die Bedarfe anpassen, wo wir Leistungen bündeln können. Und wir müssen raus zu den Menschen, denn nicht jeder Hilfsbedürftige hat zum Beispiel Verwandte am Ort. Es gilt also auch zu überlegen, ob es nicht nötig ist, Gemeindeschwestern an die Stützpunkte anzugliedern.“

BeKo in Mendig ist nicht unbesetzt

In unserem ersten Artikel „Träger ziehen sich aus Pflege-Beratungsstellen zurück“ hatten wir geschrieben, dass auch die Beratungs- und Kommunikationsstelle in Mendig derzeit unbesetzt sei. Das trifft laut DRK-Kreisverband Mayen-Koblenz nicht zu. ms