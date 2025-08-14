Eine Erfrischung an heißen Sommertagen: Das kalte Wasser von Rhein und Mosel wirkt einladend. Doch in den Gewässern lauern Strömungen, Sogwirkungen und unsichtbare Fallen – trotzdem ist das Schwimmen grundsätzlich erlaubt. Was Experten raten.

Ein heißer Sommertag, ein idyllischer Strandabschnitt am Flussufer: Die Abkühlung im kalten Wasser von Rhein und Mosel ist da für viele eine Verlockung, die tödlich enden kann – so erst am Mittwoch bei Bacharach (Landkreis Mainz-Bingen) im Rhein geschehen. Zwei Ausflügler möchten sich in der Mittagshitze im Rhein abkühlen, heißt es in der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Eine der Personen sei „wortlos abgetrieben“ – trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen kommt jede Hilfe zu spät. Die Person wird einige Kilometer weiter nur noch tot geborgen. Wenn die Temperaturen steigen, sehnen sich viele Menschen nach einer Abkühlung – und unterschätzen beim Sprung ins Wasser die Gefahren. Experten raten vom Schwimmen in den Fließgewässern ab.

Rhein und Mosel eignen sich nicht zum Baden

Grundsätzlich ist das Schwimmen in Rhein und Mosel in Rheinland-Pfalz erlaubt. Hierzu gibt es auch eine Badeverordnung (BadeVOBWStrMainz), sagt Patrick Schneider, Dienstgruppenleiter an der Wasserschutzpolizei-Führungsstelle in Koblenz. Ein allgemeines Badeverbot gibt es laut dieser Verordnung 100 Meter oberhalb bis 50 Meter unterhalb von Hafeneinfahrten, Umschlagstellen, Schiffsanlegestellen und Schiffsliegestellen, Wehr-, Schleusen- und Fähranlagen und Altrheinmündungen.

Obwohl das Schwimmen im Rhein grundsätzlich erlaubt ist, sind sich die Wasserschutzpolizei (WSP) Koblenz und der rheinland-pfälzische Landesverband der Deutsche-Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) einig: Der Rhein ist kein geeignetes Badegewässer und eignet sich definitiv nicht zum Schwimmen – der Fluss birgt zu viele Risiken.

i Schöne Flussufer laden an heißen Sommertagen zum Baden ein. Experten vom rheinland-pfälzischen DLRG-Landesverband und der Koblenzer Wasserschutzpolizei warnen vor Risiken, die oftmals von außen nicht sichtbar sind. In Nordrhein-Westfalen weisen Warntafeln Schwimmer auf die Gefahren hin (Symbolfoto). Federico Gambarini. picture alliance/dpa

„Vor allen Dingen ist der rege Schiffsverkehr auf dem Rhein eine große Gefahr für Schwimmer“, sagt Marco Vogt, Pressesprecher des DLRG-Landesverbands. Riesige Schubverbände sind auf dem Rhein unterwegs. „Die sehen gar nicht, was 100 Meter vor ihnen passiert. Die würden über Schwimmer hinweg fahren und das nicht einmal mitbekommen.“

Doch damit nicht genug: „Fahrende Schiffe verursachen einen starken Sog und im Anschluss einen großen Wellenschlag“, erklärt Schneider von der Wasserschutzpolizei Koblenz. Auch auf der Mosel ist die Schifffahrt ein Risikofaktor für Schwimmer.

Viele Gefahren lauern unter Wasser

Schneider sagt: „Die Gefahren eines Fließgewässers werden durch Schwimmer in der Regel unterschätzt und die eigenen Fähigkeiten werden durch den Schwimmer überschätzt.“ Der Grund: Flüsse bergen weitere Risiken, die von der Uferseite nicht sichtbar sind. Dazu zählen beispielsweise die Gefahren, sich bei dem Sprung ins Wasser an Gegenständen unter der Wasseroberfläche zu verletzten, oder mit Treibgut zu kollidieren.

„Die Gefahren eines Fließgewässers werden durch Schwimmer in der Regel unterschätzt und die eigenen Fähigkeiten werden durch den Schwimmer überschätzt.“

Patrick Schneider, Wasserschutzpolizei Koblenz

Besonders gefährlich sind die unberechenbaren Strömungen und die hohe Fließgeschwindigkeit des Flusses. Schneider sagt: „Selbst geübte Schwimmer können nicht gegen diese anschwimmen.“ Beispielsweise im Bereich von Brücken werden die Strömungsgeschwindigkeiten verstärkt. „An vielen Stellen entstehen gefährliche Wirbel, Strudel und Neerströmungen.“

Wer in eine Strömung hineingerät, sollte auf keinen Fall versuchen, gegen diese anzuschwimmen, sagt Vogt vom DLRG-Landesverband. „Man sollte Ruhe bewahren, sich auf den Rücken drehen und den Kopf nach vorne, also flussabwärts, richten.“ Dabei gilt es, sich zu orientieren, um nicht gegen ein Bauwerk zu schwimmen und möglicherweise eine geeignete Stelle zu finden, von der aus man an den Rand schwimmen kann.

Experten empfehlen den Sprung vom Beckenrand

Abgesehen von den „kleinen Erosionen der Schiffe“, ist der Rhein verhältnismäßig sauber, sagt Vogt. Das gesundheitliche Risiko, beispielsweise durch Algenwuchs, sei im Rhein durch die hohe Fließgeschwindigkeit nicht so hoch wie in der Mosel. Algenwuchs könne in der Mosel eher auftreten, weil das Wasser dort durch die Staustufen teilweise stehe.

Obwohl die hygienischen Risiken im Rhein nicht ganz so groß sind, und obwohl viele Strände zum Sprung ins Wasser einladen, kommt Vogt zu dem Entschluss: „Es ist alles andere als sinnvoll, im Rhein schwimmen zu gehen. Wer eine Abkühlung sucht, sollte sich für einen Besuch im Freibad entscheiden.“

Kein Todesfall in Schwimmbädern

In Rheinland-Pfalz sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres zehn Menschen ertrunken. Das ist einer weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus einer Statistik der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hervorgeht.

Sechs Menschen ertranken in einem Fluss und vier in einem See. In keinem der vielen Schwimmbäder des Bundeslandes ist ein Todesopfer zu verzeichnen. Bei neun der Todesfälle handelte es sich um Männer und in einem Fall um eine Frau.

Deutschlandweit sind laut DLRG zwischen Januar und Juli mindestens 236 Personen bei Badeunfällen gestorben, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Grund ist nach Einschätzung der Lebensretter der regenreiche Juli. dpa