Am Montag enden die großen Ferien im Land. Wir haben vor dem Schulstart Schüler und Lehrer nach den drängendsten Problemen im Bildungssystem sowie nach ihren Wünschen befragt. Auch die Diskussion um die Sommerferien-Termine ist noch einmal Thema.

So schnell gehen sechs Wochen Sommerferien vorüber. Am Montag enden die großen Ferien in Rheinland-Pfalz, dann heißt es für die Schülerinnen und Schüler wieder früh aufstehen, Schulranzen packen, pauken – und für die Eltern Pausenbrot schmieren und Hausaufgaben kontrollieren. Wir haben vor dem Schulstart Lehrerverbände und Bildungsgewerkschaften sowie die Schülervertretung nach den drängendsten Baustellen im Bildungssystem sowie ihren Wünschen für das neue Schuljahr gefragt. Die Antworten fallen mitunter ganz unterschiedlich aus.

Mit dem Ferienende dürfte auch die bundesweite Diskussion um die Festlegung der Sommerferien zu Ende gehen. Eigentlich gibt es unter den Bundesländern ein rotierendes System, sodass sich die Ferienzeiträume mal nach vorn, mal nach hinten verschieben. Doch Bayern macht bei der Abstimmung der Ferienkalender nicht mit, sodass Bayern und Baden-Württemberg immer als letzte Bundesländer Sommerferien haben.

An diesem Ausscheren wurde in diesem Sommer viel Kritik laut. Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) sprach von einer Gerechtigkeitsfrage – Ende August und Anfang September ist an manchen Urlaubsorten bereits Nebensaison, die Ferien damit günstiger –, und von „Extrawürsten aus Bayern“, die kein Maßstab sein sollten.

Aber wie schauen Lehrer- und Schülervertretung auf die Diskussion? Würden sie versuchen, Bayern und Baden-Württemberg umstimmen zu wollen? Emma Lucke, Pressereferentin der Landesschüler*innenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz sagt: „Man kann hier nur an die Politik appellieren, dass die Schüler*innen aller Länder dieselben Chancen haben sollten.“ Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz unterstützt die Forderung nach einem fairen, rotierenden Ferienkalender für alle Länder. Das schaffe mehr Gerechtigkeit und ermögliche Familien sowie Beschäftigten eher bezahlbaren Urlaub außerhalb der Hochsaison. GEW-Landeschefin Kathrin Gröning sagt: „Ein gemeinsames System aller Länder ist überfällig.“

Auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Rheinland-Pfalz appelliert an den Gerechtigkeitssinn. Es sei eine Frage der Fairness, dass sich die Länder abwechseln und somit alle die Vorteile der späten Sommerferien nutzen können, antwortet VBE-Landesvorsitzender Lars Lamowski auf unsere Anfrage.

Cornelia Schwartz kommt für den rheinland-pfälzischen Philologenverband zu einer anderen Einschätzung. Aus Sicht der Philologenverbandschefin bringen Sommerferien, die nach vorn oder nach hinten wandern, Probleme mit sich. Warum? Schuljahre würden dann kürzer – oder viel länger – was Auswirkungen auf den vorgeschriebenen Lernstoff habe. Schwartz nennt ein Beispiel: Die Englischbücher bauen in der Grammatik und im Wortschatz aufeinander auf. Das bedeute, dass man am Ende, wenn man den Stoff nicht schafft, nicht einfach etwas weglassen könne, weil man im neuen Schuljahr dann den nächsten Band zur Verfügung habe, aber eben nicht mehr den alten. Daher müsse man sich in kurzen Schuljahren mehr beeilen als in langen, so Schwartz.

i Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD). Helmut Fricke/dpa

Fest steht: Das kommende Schuljahr wird ein besonderes, denn es ist das letzte vor der Landtagswahl im März 2026. Wir wollen deshalb wissen: Welche Baustelle muss der neue Bildungsminister Sven Teuber nach den Ferien sofort angehen, damit die Probleme bis März verschwunden sind?

Emma Lucke von der LSV antwortet, dass es wichtig sei, dass allen Schülern eine gute Bildung zukomme. Dafür seien eine gute Infrastruktur, der Ausbau der Digitalisierung und die Unterstützung der Schüler, die diese brauchen, essenziell. GEW-Landesvorsitzende Kathrin Gröning sagt, sie erwarte, dass der Bildungsminister sofort wirksame Schritte gegen den Lehrkräftemangel einleitet. Sie fordert bessere Arbeitsbedingungen, die gleiche Bezahlung aller Lehrämter und mehr Personalreserven. Denn ohne ausreichend Personal blieben alle Reformen nur Stückwerk. Mit Blick auf die besonderen Belastungen der Grundschullehrer „brauchen wir jetzt dringend das Signal, dass eine Anhebung der Besoldung auf A13 für alle Lehrkräfte erfolgt“, sagt Gröning.

„Viele Baustellen in der Bildungspolitik müssen langfristig gedacht und behoben werden. Generell muss das System Schule neu gedacht werden.“

Lars Lamowski, Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE).

Die Forderung nach der A13-Besoldung für die Grundschullehrer erhebt auch der VBE regelmäßig. VBE-Landeschef Lars Lamowski mahnt ebenfalls mehr Planstellen an – damit man mehr voll ausgebildetes Personal und somit mehr Professionalität in die Klassen bekomme. Lamowski spricht sich außerdem für eine Regelung zur Nutzung von Smartphones in den Schulen aus. Er ergänzt: „Viele Baustellen in der Bildungspolitik müssen langfristig gedacht und behoben werden. Generell muss das System Schule neu gedacht werden.“

Man könne die Herausforderungen von heute und morgen nicht mit veralteten Strukturen angehen. Der VBE-Landesvorsitzende macht sich für mehr multiprofessionelle Teams mit Schulsozialarbeitern, Schulpsychologen et cetera zur Entlastung der Lehrer stark, außerdem für eine regionale Kooperation von Grundschulen. Und auch mit Blick auf die Ganztagsbetreuung verlangt Lamowski Änderungen: „Morgens Unterricht und Zeit für die Hausaufgaben nach dem Mittagessen – und dann Freizeitangebote am Nachmittag.“

Cornelia Schwartz vom Philologenverband sieht einige Baustellen für den Bildungsminister. Es müsse darum gehen, „den über mehrere Jahrzehnte betriebenen Bildungsabbau zu stoppen und das Ruder herumzureißen“. Bildungsstudien hätten zuletzt offenbart, „wie katastrophal die Leistungen vieler Viertklässler sind. 40 Prozent erreichen im Lesen, Schreiben und Rechnen nicht den Regelstandard“. Das könne an den weiterführenden Schulen kaum noch aufgeholt werden, mahnt die Verbandsvorsitzende.

Schwartz fordert einige Sofortmaßnahmen: eine verpflichtende sprachliche Förderung für Kindergartenkinder, verpflichtende und systematisch aufeinander aufbauende Deutschkurse für Schüler mit Migrationshintergrund, das sofortige Umsteuern in Deutsch in der Grundschule und die Rückkehr zur sogenannten Fibelmethode sowie das schrittweise Hinarbeiten auf kleinere Klassen mit maximal 20 Schülern pro Klasse und 15 pro Oberstufenkurs.

Und was wünschen sich Schüler und Lehrer für das neue Schuljahr? Wann sagen sie über die Zeit, dass sie eine gute und erfolgreiche war? Die Antwort auf die letzte Frage sei eine sehr individuelle Erfahrung, antwortet Lucke von der LSV. Ein Lehrplan, der auch die aktuellen Herausforderungen adressiere, und eine gute Unterstützung für Schülerinnen und Schüler helfe auf jeden Fall. GEW-Landeschefin Gröning wünscht sich ein Schuljahr, „in dem gute Bildung nicht vom Zufall abhängt, sondern allen Kindern verlässlich offensteht, unabhängig von der Herkunft oder dem Wohnort“. Ein Jahr sei dann erfolgreich, wenn Unterrichtsausfälle spürbar reduziert würden, Arbeitsbelastungen für die Pädagogen gesenkt und Reformbemühungen für ein längeres gemeinsames Lernen in den Schulen in Aussicht gestellt würden.

VBE-Landesvorsitzender Lamowski wünscht den Schülern eine lehrreiche Zeit, in der sie sich weiterentwickeln können und Spaß am Lernen haben. Persönlich hoffe er auf mehr qualifiziertes Personal an den Schulen, um Ausfälle begrenzen zu können und bei Vollbesetzung die Möglichkeit zu haben, Lerngruppen bilden zu können – und somit allen Kindern ein hochwertiges Bildungsangebot machen zu können.