Ganz schön laut: Am Dienstagvormittag fliegt ein Kampfjet der deutschen Luftwaffe im Tiefflug durchs Moseltal. Zu tief? Und warum überhaupt? Wir haben nachgefragt.

Am Dienstagvormittag wurde es im Moseltal für kurze Zeit mal so richtig laut: Viele Moselaner bemerkten, dass ein Kampfjet der Bundeswehr im Tiefflug über den Fluss gedonnert ist. „Ich habe mich ganz schön erschreckt“, sagte eine Anwohnerin aus Winningen (Kreis Mayen-Koblenz) unserer Zeitung. Was war da los? Hat der Pilot Vorschriften oder gar Gesetze missachtet? Unsere Zeitung hat beim für diese Fälle zuständigen Luftfahrtamt der Bundeswehr nachgefragt. Und ja, bei dem gemeldeten Flug handelte es sich um ein Kampfflugzeug der Bundeswehr des Typs Eurofighter. Das Luftfahrzeug gehört zum Taktischen Luftwaffengeschwader 31 aus Nörvenich in Nordrhein-Westfalen, einer von vier Eurofighter-Standorten der Luftwaffe.

Der Kampfjet, teilt das Luftfahrtamt der Bundeswehr mit, flog „im Rahmen eines angemeldeten Tieffluges“ in nordöstliche Richtung durch das Moseltal. Demnach flog er um 10.28 Uhr bei Mehring (Kreis Trier-Saarburg) ins Moseltal ein, bevor er um 10.30 Uhr unter anderem Bernkastel-Kues überflog. „Dabei wurde die geringste Flughöhe auf dem Radar mit 522 Fuß über Grund (ungefähr 159 Meter über Grund) angezeigt“, informiert das Luftfahrtamt der Bundeswehr. Elf Minuten benötigte der Eurofighter dann bis Winningen, wo er um 10.41 Uhr das Tal verließ und „mit circa 6000 Fuß (circa 1829 Meter über Grund) nach Westen weiterflog“, so die Bundeswehr. Durchs Rheintal flog er nicht.

Flug nicht vollständig aufgezeichnet

Der genaue Flugweg im Bereich des Moseltals sei aufgrund der geografischen Gegebenheiten und des Tiefflugs in dem Bereich nicht vollständig aufgezeichnet worden, erklärt die Bundeswehr. Und das war, wie anzunehmen ist, wahrscheinlich auch einer der Gründe für diesen Trainingsflug. Denn ein Kampfjet kann in bestimmten Situationen, wie dem Flug durch das 150 bis 300 Meter tiefe Moseltal, vom Radar „unentdeckt“ bleiben. „Gemäß Flugplan lag für diesen Flug ein Flugauftrag mit einer Mindestflughöhe von 152 Metern über Grund vor“, erklärt das Amt. Demnach hat sich der Pilot der Luftwaffe vorschriftsmäßig verhalten. Die Mindestflughöhe wurde nicht unterschritten.

Der Eurofighter befand sich laut Amt auf dem Rückweg von einem Übungsflug nach Nörvenich, den er im Tiefflug zurücklegte: „Der Flug wurde im Rahmen des täglichen Routineflugbetriebs unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt.“

„Militärische Tiefflüge am Tag sind nicht an bestimmte Streckenführungen gebunden, um diese Flugbewegungen möglichst gleichmäßig über den gesamten Luftraum der Bundesrepublik zu verteilen.“

Ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr

Grundsätzlich, führt das Luftfahrtamt der Bundeswehr weiter aus, sei über dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland militärischer Flugbetrieb zulässig. Die dabei einzuhaltende Tiefflugmindesthöhe für Kampfflugzeuge beträgt 1000 Fuß (circa 300 Meter) über Grund. „Nach vorheriger Anmeldung darf diese in wenigen – aber unverzichtbaren – festgelegten Ausnahmen auf 500 Fuß (circa 150 Meter) über Grund reduziert werden. Tiefflüge werden direkt aus den Verbünden der Luftwaffe heraus beim Luftfahrtamt der Bundeswehr angemeldet. Insbesondere bei dem Tiefflieger über der Mosel dürften sich auch viele Binnenschiffer überrascht die Augen wegen des Kampfjets über dem Fluss gerieben haben. „Die Binnenschifffahrt muss nicht informiert werden“, teilt dazu ein Sprecher des Amtes auf Anfrage mit.

Ausgenommen von Tiefflügen sind übrigens Großstädte, Flugplatzkontrollzonen und Kernkraftwerke sowie bestimmte Industrieanlagen. Sie dürfen nur oberhalb spezieller Schutzzonen mit einer Sicherheitsmindesthöhe von 600 Metern überflogen werden. „Militärische Tiefflüge am Tag sind nicht an bestimmte Streckenführungen gebunden, um diese Flugbewegungen möglichst gleichmäßig über den gesamten Luftraum der Bundesrepublik zu verteilen.“ Selbstverständlich werde aber dabei versucht, bewohnte Gebiete nicht zu überfliegen. „Aber die dicht besiedelte Bundesrepublik setzt diesem Vorhaben neben den gesetzlichen und flugbetrieblichen Regelungen enge Grenzen.“

Viele Trainings finden am Simulator statt

Die Erfüllung der Aufgaben der Luftstreitkräfte, erklärt das Luftfahrtamt der Bundeswehr, erfordere „eine fundierte fliegerische Ausbildung und kontinuierliches Üben. Daher ist mit Blick auf den Erhalt der Einsatzbereitschaft der Streitkräfte und unter den gegebenen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen ein Verzicht nicht möglich.“

Zwar würden heute bereits große Teile der fliegerischen Ausbildung ressourcen- und umweltschonend unter Nutzung von Simulatoren durchgeführt, aber „die Durchführung von Übungseinsätzen in einem realen Umfeld bleibt dennoch unumgänglich, um eine kontinuierliche Vorbereitung auf die Landes- und Bündnisverteidigung sowie auf internationale Einsätze zur Krisenbewältigung für die Streitkräfte sicherzustellen“.

Wenn der Luftraum frei bleiben muss

Steigen Kampfjets für Übungen auf, ist es lauf dem Sprecher bei bestimmten Vorhaben – „insbesondere von Abfangjägern – unerlässlich, bestimmte Lufträume freizuhalten: Während des Trainings sind diese Räume daher für Verkehrsflugzeuge gesperrt: „Nur unter dieser Voraussetzung können diese Übungen effektiv und vor allem sicher durchgeführt werden, da sie in der Regel viel Platz erfordern.“ Zu diesem Zweck sind in Deutschland spezielle Lufträume eingerichtet, die bei Bedarf für einen bestimmten Zeitraum aktiviert beziehungsweise für den militärischen Flugbetrieb reserviert werden. Dies sind die sogenannten Temporary Reserved Airspace, kurz TRA. Einen solchen Raum nutze auch der Eurofighter über Mosel: Er war im Übungsluftraum „TRA Lauter“ unterwegs.

Sämtliche Übungsflüge, so der Sprecher des Luftfahrtamtes, oder auch sonstige Flugbewegungen verantworten die fliegenden Verbände. Hierbei spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle wie zum Beispiel aktuelle Witterungsverhältnisse oder Personal und Material verfügbar sind. Eine belastbare Aussage über die Häufigkeit solcher Einsätze, erklärt das Amt, könne daher nicht getroffen werden – und damit auch nicht, ob künftig häufiger Kampfjets durchs Moseltal zischen. So oder so ist beim Luftfahrtamt ein Bürgertelefon eingerichtet, „damit sich die Bevölkerung auch unmittelbar mit Ihren Beobachtungen an uns wenden kann“, erklärt der Sprecher.

Die kostenfreie Rufnummer lautet 0800/8620730. Online ist zudem ein Bürgerservice rund um den militärischen Flugbetrieb eingerichtet.

Was ist der „TRA Lauter“?

Der „TRA Lauter“ ist ein Sonderluftraum über dem Südwesten Deutschlands, der für militärische Trainingsflugeinheiten zu bestimmten Zeiten für die zivile Luftfahrt gesperrt wird, erklärt der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr. Die Abkürzung „TRA“ steht für Temporary Reserved Airspace – vorübergehend reservierter Luftraum. Die TRA Lauter erstreckt sich im Wesentlichen über der Pfalz, dem Saarland, dem Hunsrück und der Region um die Stadt Trier. Sie ist in vier Quadranten und in der Vertikalen in zwei Ebenen aufgeteilt. red