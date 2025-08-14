Lange Materiallisten zum Schulstart, digitale Geräte und steigende Schulbuchpreise belasten den familiären Geldbeutel – und die Bildungschancen. Was ein Schulleben kosten kann und was Experten über die Bildungsgerechtigkeit in Rheinland-Pfalz sagen.

Füller, Zirkel, Schulbücher und Co.: Die Materialliste zum Schulstart ist oftmals ziemlich lang – und das macht sich im Geldbeutel der Eltern bemerkbar. Die Preise für Schul- oder Lehrbücher erhöhten sich im Juni 2025 laut Statistischem Bundesamt um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.Für viele wird der Schulbedarf zur finanziellen Belastung. Das kann Folgen für die Chancengleichheit in der Bildung haben, sagen Verbände. Wie teuer ein Schulleben ist und wie es um die Bildungsgerechtigkeit in Rheinland-Pfalz steht.

Bildungschancen hängen von Herkunft ab

„Es gibt Kinder, die haben durch den sozio-ökonomischen Hintergrund ihrer Eltern bereits bei der Einschulung einen Vorsprung, der schwierig auszugleichen ist“, sagt Lars Lamowski, Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) in Rheinland-Pfalz. Um allen Kindern die gleichen Chancen zu ermöglichen, müsse der Staat dafür sorgen, dass Schulen in der Lage sind, jedes Kind bestmöglich und individuell zu fördern.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium teilt die Einschätzung des Verbands, dass die Bildungschancen in Deutschland noch immer zu stark von der Herkunft abhängen. „Wir verfolgen die aktuellen Hinweise der Verbände und nehmen diese weiterhin sehr ernst“, sagt eine Pressesprecherin des Ministeriums. Gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule, der frühzeitige Ausbau von Ganztagsschulen, die Lernmittelfreiheit beziehungsweise die Schulbuchausleihe: Das seien unter anderem Maßnahmen des Landes, „um den Zusammenhang von Bildung und Herkunft weiter aufzulösen.“

Wie teuer ein Schulleben sein kann

Wie sehr sich die Kosten während der Schulzeit trotzdem summieren, zeigt eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Idealo. Das Ergebnis: Eltern mit einem Kind müssen mit Kosten von mehr als 20.000 Euro rechnen. Die (Nachmittags-)Betreuung ist dabei mit 9591 Euro der größte Kostenfaktor. Für Klassenfahrten sollten im Schnitt 2000 Euro kalkuliert werden, für Arbeitsmaterialien 758 Euro. Schulbücher sind – womöglich wider Erwarten vieler – der geringste Kostenfaktor: Idealo geht hier von rund 360 Euro für das gesamte Schulleben aus. Die Werte der Analyse sind laut Internetseite des Vergleichsportals Durchschnittswerte für ganz Deutschland, die auf der Basis der Kosten in den jeweiligen Landeshauptstädten errechnet wurden.

Rheinland-Pfalz liegt laut Idealo-Analyse vor allem bei der (Nachmittags-)Betreuung und den Ausgaben für Schulbücher über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Die Hortbetreuung kostet die Eltern in der Landeshauptstadt im Schnitt 30.960 Euro, Schulbücher kosten wiederum 947 Euro. Zum Vergleich: In Hessen und Sachsen beispielsweise fallen keine Kosten für Schulbücher an. In einigen Bundesländern profitieren Schülerinnen und Schüler von der Lernmittelfreiheit.

i Prinzipiell besteht im gesamten Bundesgebiet Lernmittelfreiheit, trotzdem gibt es sie nicht flächendeckend. In Rheinland-Pfalz erhalten einkommensschwächere Familien alle notwendigen Lernmittel kostenlos, teilt das Bildungsministerium des Landes mit (Symbolfoto). Marijan Murat. picture alliance/dpa

Als Lernmittel definiert die Kultusministerkonferenz „Arbeitsmaterialien, die die Schülerin/der Schüler zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht benötigt“. Hierzu zählen Schulbücher und Materialien wie Taschenrechner und Zirkel. Auch wenn prinzipiell im gesamten Bundesgebiet Lernmittelfreiheit besteht, so gibt es sie nicht flächendeckend.

Wie die Lernmittelfreiheit in Rheinland-Pfalz aktuell geregelt ist, beantwortet eine Pressesprecherin des Ministeriums für Bildung auf Nachfrage unserer Zeitung wie folgt: „Einkommensschwächere Familien erhalten alle notwendigen Lernmittel kostenlos, was echte Lernmittelfreiheit bedeutet.“ Weiter heißt es, dass für alle Familien die Möglichkeit besteht, Schulbücher gegen eine anteilige Gebühr auszuleihen, unabhängig vom Einkommen. „Die jährliche Gebühr für die entgeltliche Schulbuchausleihe beträgt nur ein Drittel oder ein Sechstel des regulären Preises für ein-, zwei- oder dreijährig verwendete Schulbücher.“

Digitale Ausstattung an Schulen des Landes

Neben den Schulbüchern sind in vielen Schulen heute vor allem Tablets oder Laptops fester Bestandteil im Unterricht. Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten und Lernmitteln ist originäre Aufgabe der Schulträger oder der Eltern, heißt es vonseiten des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums. Wie bei klassischen Lernmitteln auch, gebe es Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit Lernmittelfreiheit. „Aus Bundes- und Landesmitteln konnten inzwischen mehr als 70.000 digitale Endgeräte zur Ausleihe bereitgestellt werden. Diese Ausleihe ist dann ebenfalls kostenfrei.“

Laut Bildungsministerium habe eine IT-Abfrage im Juli 2025 ergeben, dass derzeit insgesamt knapp 164.000 Endgeräte aus Mitteln des Landes und der Schulträger bereitstehen. „Das Endgerät-Schüler-Verhältnis beträgt im Hinblick auf öffentlich finanzierte Geräte somit im Durchschnitt 1:2,5. Hinzu kommen die von Eltern finanzierten Geräte.“

„Die digitale Ausstattung muss also dringend ausgebaut und langfristig gesichert werden.“

Lars Lamowski, Landesvorsitzender VBE Rheinland-Pfalz

Trotz dieser Zahlen sehen Bildungsverbände weiterhin Handlungsbedarf. „Digitale Endgeräte sind nur ein Werkzeug von vielen, die das Lernen unterstützen. Trotzdem brauchen wir für alle Schüler und Lehrkräfte Endgeräte, damit alle die Möglichkeit bekommen, von ihnen zu profitieren“, sagt der VBE-Landesvorsitzende Lamowski. Laut der aktuellen repräsentativen Schulleitungsbefragung des VBE durch Forsa (Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen), haben aber lediglich 17 Prozent der Schulen im Land Klassensätze für alle Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. „Die digitale Ausstattung muss also dringend ausgebaut und langfristig gesichert werden.“

Sicher zur Schule gehen

Die Sommerferien sind fast vorbei, in Rheinland-Pfalz beginnt am Montag die Schule. Laut ADAC Mittelrhein startet für rund 40.000 Erstklässler im Land ein neuer Lebensabschnitt – der Schulweg kann dabei zu einer großen Herausforderung werden. Die Landesverkehrswacht RLP und der ADAC Mittelrhein geben Tipps für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. Den sollten Eltern nämlich vorab mit ihren Kindern üben, bestenfalls mehrfach. Dabei ist es ratsam, auf Gefahrenquellen hinzuweisen und das Unvorhersehbare zu besprechen: Was ist beispielsweise zu tun, wenn die Ampel defekt ist? Ein weiterer Tipp: Verschiedene Routen ausprobieren und die sicherste, nicht unbedingt die schnellste, wählen. Beherrscht das Kind den Schulweg einigermaßen, empfiehlt sich ein Rollentausch. Hierbei führt das Kind die erwachsene Begleitperson zur Schule und weist selbst auf mögliche Gefahren hin. Auch die Fahrt mit dem Schulbus sollte geübt werden – besonders das Ein- und Aussteigen und das Überqueren der Straße. hkl