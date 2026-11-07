Weinbaukrise in RLP Winzer können Antrag auf Rodungsprämie stellen Cordula Sailer-Röttgers 07.11.2026, 06:00 Uhr

i Ein kleiner Lichtblick für den Weinbau? Winzer können ab dem 9. November eine Rodungsprämie beim Land beantragen. Damit soll das Produktionspotenzial gesenkt werden, um das Angebot der gesunkenen Nachfrage anzupassen. Georg Moritz/dpa

Die Weinproduktion übersteigt die Nachfrage, das drückt die Preise. Was hilft? Flächen aus der Bewirtschaftung zu nehmen soll die Lage stabilisieren. In Rheinland-Pfalz können Winzer ab dem 9. November eine Prämie für gerodete Flächen beantragen.

Rheinland-Pfalz ist Weinland: Sechs von 13 deutschen Weinanbaugebieten sind hier zu Hause. Doch die Branche steckt in einem Tief: Die Produktionskosten sind gestiegen, und die Weinproduktion übersteigt die Nachfrage. Ein Instrument, um den Weinmarkt zu entlasten sind Rodungsprämien.







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