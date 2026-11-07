Die Weinproduktion übersteigt die Nachfrage, das drückt die Preise. Was hilft? Flächen aus der Bewirtschaftung zu nehmen soll die Lage stabilisieren. In Rheinland-Pfalz können Winzer ab dem 9. November eine Prämie für gerodete Flächen beantragen.
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Rheinland-Pfalz ist Weinland: Sechs von 13 deutschen Weinanbaugebieten sind hier zu Hause. Doch die Branche steckt in einem Tief: Die Produktionskosten sind gestiegen, und die Weinproduktion übersteigt die Nachfrage. Ein Instrument, um den Weinmarkt zu entlasten sind Rodungsprämien.