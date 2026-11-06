Krisengespräch in Mainz Warnung vor Kita-Schließungen: Bewegt sich das Land? Sebastian Stein 06.11.2026, 12:00 Uhr

i Seit dem neuen Kita-Gesetz von 2021 gibt es Streit um die Finanzierung der Einrichtungen in Rheinland-Pfalz. Kürzlich gab es einen Warnruf, dass einigen Kitas das Aus drohen könnte (Symbolfoto). Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Nach der Warnung vor Kita-Schließungen kam es zum Krisentreffen zwischen dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium und den Trägern. Nun bahnt sich eine Lösung im Finanzstreit an – zumindest kurzfristig.

Seit fünf Jahren gibt es Streit um die Finanzierung der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. Weil die Beteiligten bei Verhandlungen keine Lösung finden, gab es kürzlich einen Warnruf, dass einigen Kitas das Aus drohen könnte. „Wenn wir nicht schnell genug reagieren, müssen Kitas schließen“, sagte der Direktor des Landkreistags, Andreas Göbel, Ende August.







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