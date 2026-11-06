Krisengespräch in Mainz
Warnung vor Kita-Schließungen: Bewegt sich das Land?
Seit dem neuen Kita-Gesetz von 2021 gibt es Streit um die Finanzierung der Einrichtungen in Rheinland-Pfalz. Kürzlich gab es ein
Seit dem neuen Kita-Gesetz von 2021 gibt es Streit um die Finanzierung der Einrichtungen in Rheinland-Pfalz. Kürzlich gab es einen Warnruf, dass einigen Kitas das Aus drohen könnte (Symbolfoto).
Rolf Vennenbernd/dpa. picture alliance/dpa

Nach der Warnung vor Kita-Schließungen kam es zum Krisentreffen zwischen dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium und den Trägern. Nun bahnt sich eine Lösung im Finanzstreit an – zumindest kurzfristig.

Lesezeit 2 Minuten
Seit fünf Jahren gibt es Streit um die Finanzierung der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz. Weil die Beteiligten bei Verhandlungen keine Lösung finden, gab es kürzlich einen Warnruf, dass einigen Kitas das Aus drohen könnte. „Wenn wir nicht schnell genug reagieren, müssen Kitas schließen“, sagte der Direktor des Landkreistags, Andreas Göbel, Ende August.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten