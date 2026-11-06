Wer am Steuer sitzt und mit seinem Handy herumhantiert, gefährdet sich und andere. Die Polizei in Rheinland-Pfalz macht mit sogenannten Monocams Jagd auf Handysünder – jetzt auch im Raum Koblenz. Den ersten Einsatz gab es bereits: an der A61.
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Die Polizei macht jetzt in ganz Rheinland-Pfalz mithilfe der sogenannten Monocams Jagd auf Handysünder am Steuer: Seit diesem Monat sind die „Handyblitzer“ nun in allen fünf regionalen Polizeipräsidien im Einsatz. Im Koblenzer Präsidialbereich im Norden des Landes wurde die spezielle Kamera erstmals am vergangenen Montag auf der A61 eingesetzt, teilt das Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit.