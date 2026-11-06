Erster Einsatz im Raum Koblenz Polizei jagt Handysünder jetzt in ganz RLP per Monocam Bastian Hauck

Tim Kosmetschke 06.11.2026, 16:00 Uhr

i So sehen die Monocams aus, die in Rheinland-Pfalz schon seit einiger Zeit zum Einsatz kommen, bislang aber nur in der Region Trier. Nun sind die Voraussetzungen für einen flächendeckenden Einsatz im ganzen Land vorhanden. Ein „Handyblitzer“ war inzwischen an der A61 im Raum Koblenz im Einsatz (Archivbild). Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Wer am Steuer sitzt und mit seinem Handy herumhantiert, gefährdet sich und andere. Die Polizei in Rheinland-Pfalz macht mit sogenannten Monocams Jagd auf Handysünder – jetzt auch im Raum Koblenz. Den ersten Einsatz gab es bereits: an der A61.

Die Polizei macht jetzt in ganz Rheinland-Pfalz mithilfe der sogenannten Monocams Jagd auf Handysünder am Steuer: Seit diesem Monat sind die „Handyblitzer“ nun in allen fünf regionalen Polizeipräsidien im Einsatz. Im Koblenzer Präsidialbereich im Norden des Landes wurde die spezielle Kamera erstmals am vergangenen Montag auf der A61 eingesetzt, teilt das Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit.







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