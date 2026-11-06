Basteln, werkeln, Häuser umbauen: Juliane Liedel ist „homeheartmade“. Auf ihrem Instagramprofil dreht sich alles um Kreativität, Ästhetik und DIY-Projekte. Setzt sie die um, schauen mehr als 700.000 Menschen zu. Ein Blick ins Leben der Influencerin.
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Eine Idee, eine Entscheidung, dann folgt die Veränderung. Ein Gerüst kündigt es schon an: An diesem Tag ist die Hausfassade dran. Große Plastikfolien hängen schützend über den Fenstern. Die Handwerker sind da, gemeinsam mit ihnen blickt die Hauseigentümerin auf das laufende Projekt – und mit ihr schauen oftmals mehr als 700.