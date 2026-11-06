Zu Besuch bei „homeheartmade“
Juliane Liedel und ihr Zuhause voll neuer Ideen
Sie ist kreativ, sie bastelt, werkelt und gestaltet um – dabei schauen ihr mehr als 700.000 Menschen zu. Juliane Liedel ist Cont
Sie ist kreativ, sie bastelt, werkelt und gestaltet um – dabei schauen ihr mehr als 700.000 Menschen zu. Juliane Liedel ist Content Creatorin, und das ziemlich erfolgreich. Die meisten kennen sie wohl unter ihrem Instagram-Namen „homeheartmade“. Ein Blick in das Leben einer Influencerin aus dem Raum Koblenz.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Basteln, werkeln, Häuser umbauen: Juliane Liedel ist „homeheartmade“. Auf ihrem Instagramprofil dreht sich alles um Kreativität, Ästhetik und DIY-Projekte. Setzt sie die um, schauen mehr als 700.000 Menschen zu. Ein Blick ins Leben der Influencerin.

Lesezeit 5 Minuten
Eine Idee, eine Entscheidung, dann folgt die Veränderung. Ein Gerüst kündigt es schon an: An diesem Tag ist die Hausfassade dran. Große Plastikfolien hängen schützend über den Fenstern. Die Handwerker sind da, gemeinsam mit ihnen blickt die Hauseigentümerin auf das laufende Projekt – und mit ihr schauen oftmals mehr als 700.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-Pfalz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten