Koblenzer Wochen der Demokrati Muss Mitgefühl sich entscheiden? Claus Ambrosius 06.11.2026, 11:29 Uhr

i Wenige Tage nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 begann die Keramikerin Daniela Polz aus Höhr-Grenzhausen mit der Arbeit an ihrem Projekt "October 7", nun ist die Installation in der Citykirche Koblenzer erstmals öffentlich zu sehen. Claus Ambrosius

253 Porzellangefäße erinnern in der Koblenzer Citykirche an die Geiseln der Hamas. Daniela Polz erzählt, warum schon dieses Gedenken Widerspruch auslöste. Am 8. November ist Eröffnungsfeier, bereits am 11. November endet die Ausstellung.

Darf man an das Leid einer Gruppe erinnern, ohne zugleich das Leid anderer in den Blick zu nehmen? Daniela Polz hat diese Frage nicht gesucht. Sie wurde ihr aufgedrängt. Für ihre Installation „October 7“ hat die in Höhr-Grenzhausen lebende Künstlerin 253 Porzellangefäße geschaffen, eines für jede der Geiseln, die beim Terrorangriff der Hamas am 7.







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