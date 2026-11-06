253 Porzellangefäße erinnern in der Koblenzer Citykirche an die Geiseln der Hamas. Daniela Polz erzählt, warum schon dieses Gedenken Widerspruch auslöste. Am 8. November ist Eröffnungsfeier, bereits am 11. November endet die Ausstellung.
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Darf man an das Leid einer Gruppe erinnern, ohne zugleich das Leid anderer in den Blick zu nehmen? Daniela Polz hat diese Frage nicht gesucht. Sie wurde ihr aufgedrängt. Für ihre Installation „October 7“ hat die in Höhr-Grenzhausen lebende Künstlerin 253 Porzellangefäße geschaffen, eines für jede der Geiseln, die beim Terrorangriff der Hamas am 7.