Spekulationen zum Wechsel des amtierenden Finanzstaatssekretärs hatte es schon länger gegeben, jetzt steht er offensichtlich fest: Der neue Bundesarbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) holt seinen Weggefährten Fedor Rose nach Berlin.
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Im politischen Mainz war über den Wechsel seit der Berufung von Alexander Schweitzer (SPD) zum neuen Bundesarbeits- und Sozialminister bereits spekuliert worden – jetzt ist er offiziell: Wie „Politico“ am Freitagmorgen berichtet, wird Fedor Rose neuer Staatssekretär im Bundesarbeits- und Sozialministerium.