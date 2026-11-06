Enger Vertrauter des Ministers Staatssekretär Fedor Rose folgt Schweitzer nach Berlin Bastian Hauck 06.11.2026, 09:04 Uhr

i Der amtierende Finanzstaatssekretär Fedor Rose verlässt ebenfalls Rheinlad-Pfalz. Rose wird nach Medienberichten neuer Staatssekretär im Bundesarbeits- und Sozialministerium. Damit folgt der studierte Volkswirt seinem Vertrauten Alexander Schweitzer (Archivbild). Jana Kay/Staatskanzlei RLP. Jana Kay

Spekulationen zum Wechsel des amtierenden Finanzstaatssekretärs hatte es schon länger gegeben, jetzt steht er offensichtlich fest: Der neue Bundesarbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) holt seinen Weggefährten Fedor Rose nach Berlin.

Im politischen Mainz war über den Wechsel seit der Berufung von Alexander Schweitzer (SPD) zum neuen Bundesarbeits- und Sozialminister bereits spekuliert worden – jetzt ist er offiziell: Wie „Politico“ am Freitagmorgen berichtet, wird Fedor Rose neuer Staatssekretär im Bundesarbeits- und Sozialministerium.







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