Rheinland-Pfalz-Report So ist die wirtschaftliche Lage der Menschen in RLP 15.10.2025, 13:12 Uhr

i Das Leben ist teurer geworden. Laut "Rheinland-Pfalz-Report" sehen sich viele Menschen in Rheinland-Pfalz dennoch in einer wirtschaftlich stabilen Lage. Patrick Pleul. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Der „Rheinland-Pfalz-Report“ zeigt: Viele Menschen im Land halten ihre wirtschaftliche Lage für recht stabil, 33 Prozent jedoch spüren sinkende Spielräume. Als verantwortlich dafür wird teils der Staat gesehen – aber auch persönliches Verhalten.

Während es um die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands seit einer Weile nicht gerade rosig steht, sehen die Menschen in Rheinland-Pfalz ihre eigene wirtschaftliche Lage überwiegend als solide an. Diese geht aus einer Umfrage für den „Rheinland-Pfalz-Report“ hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Ifak im Auftrag unserer Zeitung und des Radiosenders RPR1.







Artikel teilen

Artikel teilen