Ausbau der Eifelstrecke Heftige Kritik an Eifeler Verkehrsminister Schnieder Sebastian Stein 14.10.2025, 18:30 Uhr

i Eine Regiobahn im Bahnhof Gerolstein: Der zweigleisige Ausbau der Eifelstrecke scheint nach einem Brief aus dem Verkehrsministerium in weiter Ferne. Politiker aus Rheinland-Pfalz zeigen sich empört. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Der zweigleisige Ausbau der Eifelstrecke scheint nach einem Brief aus dem Verkehrsministerium in weiter Ferne. Politiker aus Rheinland-Pfalz zeigen sich empört. Was Bundesminister Patrick Schnieder (CDU) zu den Vorwürfen sagt.

Einen Tag nach Bekanntwerden sorgt ein Brief aus Berlin in Rheinland-Pfalz für großen Ärger. In dem Schreiben hatte ein hochrangiger Mitarbeiter des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) dem Ausbau der Eifelstrecke zwischen Trier und Köln eine Absage erteilt.







