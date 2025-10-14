Der zweigleisige Ausbau der Eifelstrecke scheint nach einem Brief aus dem Verkehrsministerium in weiter Ferne. Politiker aus Rheinland-Pfalz zeigen sich empört. Was Bundesminister Patrick Schnieder (CDU) zu den Vorwürfen sagt.
Lesezeit 3 Minuten
Einen Tag nach Bekanntwerden sorgt ein Brief aus Berlin in Rheinland-Pfalz für großen Ärger. In dem Schreiben hatte ein hochrangiger Mitarbeiter des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) dem Ausbau der Eifelstrecke zwischen Trier und Köln eine Absage erteilt.