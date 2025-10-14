Rodder-Maar-Prozess Richter spricht von „Verschleppungsabsicht“ 14.10.2025, 14:00 Uhr

i Polizisten suchen die Umgebung ab: In Niederdürenbach in der Eifel (Kreis Ahrweiler) waren am Sonntagmorgen, 20. Oktober 2024, in unmittelbarer Nähe des Rodder Maars zwei Leichen gefunden worden. Thomas Frey/dpa

Die Luft im Gericht war am jüngsten Verhandlungstag im Rodder-Maar-Prozess wieder zum Schneiden dick. Die Beweisaufnahme ist aber nun geschlossen worden. Details und Hintergründe zu dem hart umkämpften Verfahren in Koblenz.

Die Beweisaufnahme im Rodder-Maar-Verfahren ist am jüngsten Verhandlungstag am Landgericht Koblenz geschlossen worden – die Plädoyers sollen kommenden Freitag erfolgen. Ein von Beweis- wie Befangenheitsanträgen geprägter Prozess neigt sich somit langsam, aber sicher seinem Ende zu.







Artikel teilen

Artikel teilen