Sanierungsfall Moseltalbrücke Am Donnerstag mehr Zeit für die A61 einplanen 14.10.2025, 09:31 Uhr

i Die Moseltalbrücke ist ein Sanierungsfall (Archivbild) Tim Kosmetschke

Am Donnerstagvormittag sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen, wenn sie über die Moseltalbrücke fahren wollen oder müssen – es stehen Markierungsarbeiten an. Und an der Abfahrt Metternich der A61 wird ebenfalls gearbeitet.

Die Bauarbeiten an der Moseltalbrücke zwischen Winningen und Dieblich schreiten voran – und bringen immer mal wieder Verkehrseinschränkungen mit sich. So in dieser Woche: Am Donnerstag, 16. Oktober, stehen Markierungsarbeiten an, teilt die Autobahn GmbH mit.







