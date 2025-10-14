Sanierungsfall Moseltalbrücke: Am Donnerstag mehr Zeit für die A61 einplanen
Am Donnerstagvormittag sollten Autofahrer mehr Zeit einplanen, wenn sie über die Moseltalbrücke fahren wollen oder müssen – es stehen Markierungsarbeiten an. Und an der Abfahrt Metternich der A61 wird ebenfalls gearbeitet.
Die Bauarbeiten an der Moseltalbrücke zwischen Winningen und Dieblich schreiten voran – und bringen immer mal wieder Verkehrseinschränkungen mit sich. So in dieser Woche: Am Donnerstag, 16. Oktober, stehen Markierungsarbeiten an, teilt die Autobahn GmbH mit.