Das wechselhafte Winterwetter setzt den Straßen in RLP zu – dabei sind vor allem Kreisstraßen bereits in einem schlechten Zustand. Schlaglöcher und Sanierungsbedarf wachsen, Streusalz bleibt ein zweischneidiges Mittel. Das ist der Stand der Dinge.
Lesezeit 4 Minuten
Der Winter ist noch nicht vorüber, und doch er hat bereits Spuren hinterlassen – auch im Asphalt. Der ADAC meldete kürzlich, dass das teils strenge Winterwetter der vergangenen Wochen die Straßen in Deutschland mitunter wohl stärker geschädigt hat als in den Vorjahren.