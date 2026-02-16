Straßenschäden in RLP Winterwetter hinterlässt Spuren im Asphalt Anke Mersmann 16.02.2026, 15:25 Uhr

i Schlaglöcher, Risse: Straßenschäden sind auch in Rheinland-Pfalz ein Thema. Das wechselhafte Winterwetter der vergangenen Wochen trägt laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) dazu bei, dass Straßenbeläge in Mitleidenschaft gezogen werden. Carsten Rehder. picture alliance/dpa

Das wechselhafte Winterwetter setzt den Straßen in RLP zu – dabei sind vor allem Kreisstraßen bereits in einem schlechten Zustand. Schlaglöcher und Sanierungsbedarf wachsen, Streusalz bleibt ein zweischneidiges Mittel. Das ist der Stand der Dinge.

Der Winter ist noch nicht vorüber, und doch er hat bereits Spuren hinterlassen – auch im Asphalt. Der ADAC meldete kürzlich, dass das teils strenge Winterwetter der vergangenen Wochen die Straßen in Deutschland mitunter wohl stärker geschädigt hat als in den Vorjahren.







