Renovierung und Instandhaltung
Was passiert im Winter auf Campingplätzen in RLP?
In den Wintermonaten sind viele Campingplätze geschlossen. Inaktiv sind die Betreiber allerdings keineswegs.
In den Wintermonaten sind viele Campingplätze geschlossen. Inaktiv sind die Betreiber allerdings keineswegs.
Felix Kästle. picture alliance / dpa

In den Wintermonaten sind die Campingplätze keinesfalls untüchtig. Renovierungs-, Sanierungs-, und Erhaltungsarbeiten bestimmen den Alltag der Verantwortlichen. Wie sieht es in unserer Region aus?

Lesezeit 2 Minuten
Campingplätze werden häufig mit belebten Sommertagen, vollen Stellplätzen und Urlaubstrubel verbunden. Doch in den Wintermonaten kehrt auf vielen Anlagen Ruhe ein. Zahlreiche Campingplätze schließen in dieser Zeit ihre Tore. Die kalte Jahreszeit ist jedoch keineswegs eine Phase des Stillstands.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten