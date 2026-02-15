Renovierung und Instandhaltung Was passiert im Winter auf Campingplätzen in RLP? Jona Heck 15.02.2026, 06:00 Uhr

i In den Wintermonaten sind viele Campingplätze geschlossen. Inaktiv sind die Betreiber allerdings keineswegs. Felix Kästle. picture alliance / dpa

In den Wintermonaten sind die Campingplätze keinesfalls untüchtig. Renovierungs-, Sanierungs-, und Erhaltungsarbeiten bestimmen den Alltag der Verantwortlichen. Wie sieht es in unserer Region aus?

Campingplätze werden häufig mit belebten Sommertagen, vollen Stellplätzen und Urlaubstrubel verbunden. Doch in den Wintermonaten kehrt auf vielen Anlagen Ruhe ein. Zahlreiche Campingplätze schließen in dieser Zeit ihre Tore. Die kalte Jahreszeit ist jedoch keineswegs eine Phase des Stillstands.







