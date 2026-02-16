Ausstellung der AKM in Koblenz Paul Heyducks Kunst: Ein Multiversum des Ausdrucks Stefan Schalles 16.02.2026, 14:49 Uhr

i In der Kombination verschiedenster Techniken lotet Paul Heyduck nicht nur materielle Grenzen aus, sondern erforscht zugleich auch das komplexe Zusammenspiel zwischen Emotionen und Logik. Seine Arbeiten sind nun in der neuen AKM-Ausstellung zum Aschermittwoch der Künstler in Koblenz zu sehen. Paul Heyduck

3-D-Animation, Keramikskulptur, Philosophie: All das fließt irgendwie zusammen bei Paul Heyduck. Wobei sein künstlerischer Weg dorthin mindestens ebenso ungewöhnlich ist wie die komplexen Arbeiten selbst. Nachvollziehen lässt sich das nun in Koblenz.

Wenn einem die digitale Bilderzeugung zu weit entfernt ist vom Material, die Malerei nicht räumlich genug für die eigenen Ideen und die Skulptur irgendwie doch zu starr, fasst man sich am besten ein Herz und macht gleich alles auf einmal. So jedenfalls praktiziert Paul Heyduck seinen künstlerischen Ansatz, in dem er verschiedenste Techniken miteinander verflechtet, um dabei (materielle) Grenzen auszuloten und neue Freiräume zu erkunden, vor ...







