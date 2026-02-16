Lotto-Gewinn geht nach Worms Schon wieder: Sechs Richtige in Rheinland-Pfalz 16.02.2026, 11:41 Uhr

i Sechs Richtige: Bei der Ziehung am Samstag hat ein Tipper oder eine Tipperin aus Rheinhessen eine halbe Million Euro gewonnen (Symbolfoto). Thomas Frey. picture alliance/dpa

Mit einer halben Million Euro auf dem Konto macht der Karneval gleich noch mehr Spaß. Einem Glückspilz aus Worms geht es genau so – wenn er oder sie sich jetzt bei Lotto Rheinland-Pfalz meldet.

In oder um Worms könnte eine Karnevalsparty in diesen Tagen besonders großzügig ausfallen – Lotto sei Dank. Denn pünktlich zu den tollen Tagen geht ein Lottogewinn in Höhe von 547.083,60 Euro in die rheinhessische Region. Bei der Ziehung am Samstagabend hatte der Tipper oder die Tipperin sechs Richtige und landete damit mit drei weiteren Glückspilzen aus anderen Bundesländern im zweiten Gewinnrang, wie Lotto Rheinland-Pfalz mitteilt.







