Sie alle unterrichten, prüfen, fördern – doch gleich bezahlt werden sie nicht. Grundschullehrer bekommen in Rheinland-Pfalz weniger Geld als ihre Kollegen. Die Meinungen dazu sind gespalten, auch innerhalb der Interessenverbände der Lehrer.
Rund 500 Euro: Ungefähr so groß ist der Gehaltsunterschied zwischen Lehrern in Rheinland-Pfalz. Grundschullehrer bekommen nämlich weniger Geld als ihre Kollegen an anderen Schulen. Während sie zur Besoldungsgruppe A12 gehören, werden alle anderen Lehrkräfte nach A13 bezahlt.