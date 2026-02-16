Interessensverbände uneinig Mehr Geld für Grundschullehrer in RLP – oder für alle? Bastian Hauck

16.02.2026

i Grundschullehrer in Rheinland-Pfalz werden am schlechtesten bezahlt. Während sie nach A12 besoldet werden, fallen ihre Kollegen vom Gymnasium, der Realschule plus und der Förderschule in die Besoldungsgruppe A13. Nach der bevorstehenden Landtagswahl könnte sich das nun ändern. Die Meinungen dazu sind innerhalb der Interessensverbände der Lehrer gespalten. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Sie alle unterrichten, prüfen, fördern – doch gleich bezahlt werden sie nicht. Grundschullehrer bekommen in Rheinland-Pfalz weniger Geld als ihre Kollegen. Die Meinungen dazu sind gespalten, auch innerhalb der Interessenverbände der Lehrer.

Rund 500 Euro: Ungefähr so groß ist der Gehaltsunterschied zwischen Lehrern in Rheinland-Pfalz. Grundschullehrer bekommen nämlich weniger Geld als ihre Kollegen an anderen Schulen. Während sie zur Besoldungsgruppe A12 gehören, werden alle anderen Lehrkräfte nach A13 bezahlt.







