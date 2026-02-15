Die heiße Phase des rheinland-pfälzischen Wahlkampfs hat begonnen. Wer sind die Spitzenkandidaten der Parteien? Wie kamen sie an ihre Spitzenpolitiker-Positionen? Und wer hat welche Chancen?
Der Countdown läuft: Am 22. März wählen die Rheinland-Pfälzer einen neuen Landtag. Bekommt die regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP erneut das Vertrauen? Oder wird eine neue Koalition die Geschicke des Landes bestimmen dürfen?Sowohl der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) als auch sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder treten zum ersten Mal als Spitzenkandidaten bei einer Landtagswahl an.