Schweitzer gegen Schnieder
Das sind die Spitzenkandidaten für die RLP-Landtagswahl
Da lang bitte: Sieben Spitzenkandidaten wollen in den Landtag von Rheinland-Pfalz.
Da lang bitte: Sieben Spitzenkandidaten wollen in den Landtag von Rheinland-Pfalz.
Andreas Arnold/dpa

Die heiße Phase des rheinland-pfälzischen Wahlkampfs hat begonnen. Wer sind die Spitzenkandidaten der Parteien? Wie kamen sie an ihre Spitzenpolitiker-Positionen? Und wer hat welche Chancen?

Lesezeit 8 Minuten
Der Countdown läuft: Am 22. März wählen die Rheinland-Pfälzer einen neuen Landtag. Bekommt die regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP erneut das Vertrauen? Oder wird eine neue Koalition die Geschicke des Landes bestimmen dürfen?Sowohl der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) als auch sein CDU-Herausforderer Gordon Schnieder treten zum ersten Mal als Spitzenkandidaten bei einer Landtagswahl an.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten