Hochwasser zu Karneval
Regen lässt die Wasserstände in RLP wieder steigen
Die Mosel ist schon vor eingen Tagen stellenweise über die Ufer getreten - wie hier in Cochem.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Pünktlich zur Karneval-Hochphase führen mehrere Flüsse im nördlichen Rheinland-Pfalz ein leichtes Hochwasser. So geht es weiter an Mosel, Nahe und Glan.

Kühl und zeitweise ganz schön nass hat die Hochphase des Straßenkarnevals im nördlichen Rheinland-Pfalz begonnen. Und die Niederschläge haben auch Auswirkungen auf die Flüsse in der Region: Aufgrund der bereits gefallenen und der weiter vorhergesagten Niederschläge meldete die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz steigende Wasserstände im Verlauf des Rosenmontags.

