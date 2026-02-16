Pünktlich zur Karneval-Hochphase führen mehrere Flüsse im nördlichen Rheinland-Pfalz ein leichtes Hochwasser. So geht es weiter an Mosel, Nahe und Glan.
Kühl und zeitweise ganz schön nass hat die Hochphase des Straßenkarnevals im nördlichen Rheinland-Pfalz begonnen. Und die Niederschläge haben auch Auswirkungen auf die Flüsse in der Region: Aufgrund der bereits gefallenen und der weiter vorhergesagten Niederschläge meldete die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz steigende Wasserstände im Verlauf des Rosenmontags.