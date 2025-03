Am vergangenen Wochenende spazierten die Rheinland-Pfälzer noch in T-Shirts durch die sonnige Landschaft, jetzt feiert der Winter ein kurzes Comeback: Rund um den Erbeskopf ist neuer Schnee gefallen. Wie geht es nun weiter?

Am Donnerstagabend hat der Winter in Rheinland-Pfalz noch einmal ein (kurzes) Comeback gefeiert: Oberhalb von 500 bis 600 Metern verwandelte Schneefall die Landschaft in eine märchenhafte Winterwelt. Besonders im Hochwald und im Hunsrück kamen je nach Höhenlage bis zu fünf Zentimeter Neuschnee zusammen. Es wirkte zeitweise, als gäbe es zwei Welten – saftiges Grün in den Tälern, winterliches Weiß auf den Höhen. Frühlingsboten wie Osterglocken und Krokusse trugen plötzlich ein winterliches Mäntelchen.

Doch der Winter bleibt nicht lange. Für den Samstag sagen die Experten vom Deutschen Wetterdienst laut dpa Wolken voraus, es bleibt aber überwiegend trocken. Das Thermometer zeige maximal sechs bis neun Grad. Der Wind sei mäßig und gerade im Bergland durch zeitweise starke Böen begleitet. Am Sonntag soll es über Rheinland-Pfalz weiter einige Wolken geben; regnen soll es nicht. Die Temperaturen liegen dann bei maximal sieben bis zehn Grad.