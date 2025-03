Die Menschen trinken weniger Wein – das Konsumverhalten, vor allem der jüngeren Generation, hat sich verändert. Einer, der diesem Wandel kreativ begegnet, ist Christian Kloss aus Winningen. Der Inhaber der Sektmanufaktur von Canal hat seine eigenen „Sparkling Teas“, also „Prickelnde Tees“, entwickelt – alkoholfreie Alternativen auf Kräuterbasis.

Seit Herbst 2022 lenkt Kloss die Geschicke der Winninger Sektmanufaktur. Bewirtschaftet werden zwei Hektar Fläche in allen bekannten Weinbergslagen des Moselorts – von Röttgen bis Uhlen. „Der große Schwerpunkt ist die Lohnversektung und Lohnverperlung für Winzer an der Mosel und am Mittelrhein“, erklärt der 56-Jährige.

Winninger Winzer will seinen Kunden Innovationen anbieten

Doch auch eigene Produkte hat Kloss im Angebot. Dazu zählen neben klassischem Winzersekt etwa Kreationen wie Rosmarin- oder Wildrosen-Secco. Der Gedanke, der hinter all seinen Experimenten steckt: „Die Welt wartet nicht auf den 2713. Winzersekt von der Mosel“, glaubt Kloss – auch wenn es in dieser Kategorie unbestritten wunderbare Produkte gebe.

Spreche er beispielsweise mit einem Weinhändler in Ostfriesland, „hat der schon ganz viele Moselwinzer im Angebot“. Dann komme die Frage nach etwas anderem, etwas Neuem auf. Neben Klassikern wolle er seinen Kunden auch Produkte bieten, „bei denen sie sagen: ,Oh, wow, das habe ich noch nie probiert’“, sagt Christian Kloss.

„In der gehobenen Gastronomie wird entalkoholisierter Wein komplett abgelehnt.“

Christian Kloss, Inhaber der Winninger Sektmanufaktur von Canal

Einen Trend sieht Kloss in alkoholfreien Weinalternativen. Daher hat er seit vergangenem Frühjahr seinen „Sparkling Tea“ im Angebot. Neben Privatkunden und Fachhändlern beliefert er auch die Gastronomie. Was Kloss dort sieht: „In der gehobenen Gastronomie wird entalkoholisierter Wein komplett abgelehnt.“

Denn gehe es um die Essensbegleitung, solle es ein möglichst trockenes Produkt sein. Doch die alkoholfreien Weine und Sekte, so Kloss, haben tendenziell einen höheren Zuckergehalt. Daher sei die Spitzengastronomie auf der Suche nach alkoholfreien Alternativen zu Wein.

i "Sparkling Tea" gibt es im Weingut von Canal als Rosé, weiß sowie als Österreich-Edition. Cordula Sailer-Röttgers

Der Winzer stellte sich die Frage: „Dieses Geschmackserlebnis, diese Vielfalt, die Wein ausmacht, wie kann ich das in einer anderen Form abbilden?“ Hier biete sich Tee sehr gut an, da es eine „irrsinnige Sortenvielfalt“ gebe. Inspiration findet Christian Kloss in Dänemark. Dort gibt es bereits einen Hersteller von „Sparkling Tea“, also einem prickelnden Teegetränk.

Bei den Produkten der Copenhagen Sparkling Tea Company kommen unter anderem schwarzer und grüner Tee zum Einsatz. Das dänische Produkt nachahmen – zu langweilig, urteilt Kloss. „Also haben wir gesagt, wir nehmen nur Zutaten, die hier bei uns im Weinberg wachsen könnten.“ Die Basis der neuen Produkte bilden daher Kräutertees.

Es lassen sich Parallelen zur Weinherstellung erkennen

Ein Winzer, der mit Kräutertees hantiert. Ist das nicht weit weg von seinem ursprünglichen Handwerk? Das sieht Christian Kloss nicht so: „Aus getränketechnologischer Sicht finde ich es total spannend, welche Parallelen es zum Wein gibt.“

Er müsse sich auch für die Sparkling Teas Gedanken über die Säurestruktur machen, darüber, welche Süße er erreichen wolle. Auch gelte es etwa zu entscheiden, wie viel Kohlensäure das Produkt haben soll – wenig wie bei einem Secco oder viel wie bei einem Sekt.

„Dieses Mundgefühl und diese Länge, die ein Teil der Faszination von Wein sind, die fehlen bei Tee.“

Christian Kloss musste kreativ sein, um dies auszugleichen

Doch eine Herausforderung, vor der Kloss zunächst steht: „Dieses Mundgefühl und diese Länge, die ein Teil der Faszination von Wein sind, die fehlen bei Tee.“ Wer Tee trinke, habe ein wunderschönes Geschmackserlebnis, aber es halte nicht an. Die Lösung liegt in Mutter Natur und Kloss’ Experimentierfreude.

Doch eines nach dem anderen. Zuerst braucht es ein solides Grundgerüst für den prickelnden Tee. Rat holt sich Kloss dafür bei einer Kräuterexpertin aus Trier. „Ihr Tipp war es, Brombeere und Brennnessel als Basis zu nehmen.“ Der Grund sind die enthaltenen Tannine, die, ähnlich wie bei Rotwein, ein trockenes Mundgefühl erzeugen. „Die Brennnessel hat ganz weiche, die Brombeere relativ harte Tannine“, erklärt Kloss.

Lindenblüten verleihen eine gewisse Exotik

Beide Tees bilden die Basis für den weißen „Sparkling Tea“ und die Rosé-Kreation. Nur die Gewichtung ist unterschiedlich. Der weiße Tee ist eher als Essensbegleiter gedacht. Hier stehe Brombeere im Vordergrund. „Die Rosé-Variante soll etwas weicher sein, aperitifmäßig“, erläutert Kloss. In diesem Fall sei die Brennnessel dominanter.

Als Kontrapunkt zu den Tanninen brauche es Fruchtigkeit. Dafür setzt der Winzer Apfel- und Birnendirektsaft ein. Das Obst kommt von luxemburgischen Streuobstwiesen. Über den im Saft enthaltenen Zucker hinaus werde kein weiterer Zucker hinzugefügt. Auch hier unterscheidet sich je nach Variante der Apfel- und Birnenanteil.

Als Kopfnote des weißen „Sparkling Teas“ fungiert Lindenblütentee. Der Duft von Lindenblüten komme der Patschuli-Duftnote vieler Parfüms recht nahe. „Viele Leute riechen da rein und sagen: Da habt ihr doch was Exotisches drin“, sagt Kloss – ein wenig erfreut über die Verwirrung, die er mit der heimischen Linde stiftet.

Doch das Beste: Mit den ätherischen Ölen aus den Lindenblüten lasse sich das richtige Mundgefühl des „Sparkling Tea“ erzeugen. Beim Rosé hat Kloss dagegen zu Lavendel gegriffen, dessen ätherische Öle dieselbe Wirkung tun.

Kohlensäure wird dem Produkt später zugesetzt

Um die fehlende Mineralik eines Rieslings auszugleichen, war Kloss auf der Suche nach einem „Element, das dem Ganzen zusätzliche Spannung gibt“. Fündig geworden ist er bei fermentiertem Knollensellerie, der dem prickelnden Tee zusätzlich eine Umami-Note verleiht.

Dem Rosé-Produkt gebe dagegen Fenchel eine gewisse Exotik; die rötliche Einfärbung werde mit Hagebutte und Hibiskus erreicht. Die Kohlensäure wird den prickelnden Teegetränken später zugesetzt.

i Derzeit experimentiert Christian Kloss für ein neues Produkt mit fermentiertem Kaffee. Cordula Sailer-Röttgers

Enthalten sind in den „Sparkling Teas“ zudem auch regionale Kräuter, je nach Produkt in unterschiedlicher Zusammensetzung: Rosmarin aus Winningen sowie Bergminze, Lavendel, marokkanische Minze und Fenchel, die Kloss aus Lehmen an der Untermosel bezieht. Sie gedeihen auf einstigen Weinbergsflächen der Lehmener Würzlay.

Komplettiert wird das Angebot der alkoholfreien Weinalternativen im Hause von Canal derzeit von einer Austria-Edition, die ursprünglich für den österreichischen Markt konzipiert wurde. Die Basis bildet hier grüner Hafer, das weinähnliche Mundgefühl werde durch Ringelblumenblüten geschaffen.

Besucher der ProWein dürfen über mögliche Variationen urteilen

Erschöpft ist die Kreativität des Winninger Winzers und seines Teams in der Sektmanufaktur jedoch noch nicht. Das nächste alkoholfreie Produkt, das dort in der Mache ist, heißt „Sparkling Coffee“. Eine finale Rezeptur für den prickelnden Kaffee hat Kloss noch nicht erarbeitet. Allerdings will er verschiedene Varianten davon auf der Branchenmesse ProWein vorstellen, „um auch von Kunden zu hören, was deren Ding ist“, erklärt Kloss. Die Messe findet vom 16. bis 18. März in Düsseldorf statt.

Grundlage für das neue Produkt ist Kaffee-Kombucha. Für den notwendigen Fermentierungsprozess benötigt Christian Kloss Kaffeesatz. Diesen bezieht er vom Koblenzer Fahrradhersteller Canyon. „Wir begrüßen es sehr, dass unsere großen Mengen Kaffeesatz von circa zehn Kilogramm täglich nun weiterverwendet werden“, schreibt dieser unserer Zeitung auf Anfrage.

i "Sparkling Coffee" heißt die Innovation, an der in der Winninger Sektmanufaktur von Canal gerade gearbeitet wird. Cordula Sailer-Röttgers

Um den Röst-Vanille-Geschmack von Barrique-Fässern nachzuahmen, „haben wir Eichenholzchips dazugenommen“, erläutert Kloss. Diese werden – in einem Maischesack verpackt – im fermentierten Kaffee eingeweicht. Die Kohlensäure für den Sparkling Coffee entsteht im Herstellungsprozess auf natürliche Weise.

Christian Kloss ist offen für Neues und freut sich, wenn seine Kunden es ebenso sind. Das Herstellen von Wein und neuen Alternativen vergleicht er mit dem Musizieren: Durch seine neuen, alkoholfreien Produkte werde das Klavier, auf dem er spiele, breiter – „ich kann jetzt mehr Melodien spielen und in anderen Tonarten“.

Die Basis seines Schaffens bleibe aber dieselbe: „das Erlebnis Essen und Trinken“, wie Kloss sagt. Wer keinen Alkohol zum Essen wolle, solle stattdessen nicht nur langweiliges Wasser oder süßen Saft zur Auswahl haben. „Wenn der Koch sich so viel Mühe mit all seinen Zutaten und einem mehrgängigen Menü macht, möchte ich eine Menübegleitung im Glas haben, die genauso spannend ist, wie das, was ich auf dem Teller habe.“