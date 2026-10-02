Fremdkörper für die Tierwelt
Windräder im Wald: Roden für den Klimaschutz?
Die rheinland-pfälzischen Wälder – hier bei Buch im Rhein-Hunsrück-Kreis – bieten viel Platz für Windräder. Doch die Nutzung von
Die rheinland-pfälzischen Wälder – hier bei Buch im Rhein-Hunsrück-Kreis – bieten viel Platz für Windräder. Doch die Nutzung von Naturräumen für die Energieerzeugung ist umstritten.
Werner Dupuis/Archiv

Als grüne Energie wird die Windkraft gepriesen. Wenn aber Windräder in Wäldern errichtet werden sollen, wird es kontrovers: Wiegt die Energiewende mehr als der Schutz von Flora und Fauna? Wir haben bei Landesforsten und BUND nachgefragt.

Lesezeit 2 Minuten
Windräder in Rheinland-Pfalz müssen mindestens 900 Meter von Siedlungsgebieten entfernt sein. Warum also die Anlagen nicht gleich dort hinbauen, wo kaum ein Mensch wohnt – nämlich in Wälder? Einfach ein paar Bäume fällen und stattdessen weit über die Baumkronen ragende Windräder pflanzen.
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