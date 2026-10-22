Kein goldener Oktober: Für die kommenden Tage wartet der immer gleiche Mix aus Wolken, Regenschauern und kühlen Temperaturen. Wie sind die Aussichten für das Wochenende?

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Das Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt sich ungemütlich und wechselhaft. Zeitweise fallen bei bedecktem Himmel Regenschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

Die Höchsttemperaturen bleiben mit 11 bis 15 Grad kühl. Im höheren Bergland werden laut DWD Werte um 9 Grad erwartet. Vor allem im Bergland kommt es zu starken bis stürmischen Böen, die allerdings zum Nachmittag hin wieder nachlassen.

In höheren Lagen wird es stürmisch

In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad. Auch am Freitag halten sich die Wolken hartnäckig. Zeitweise regnet es. In höheren Lagen rechnen die Wetterexperten mit Temperaturen um 9 Grad, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad.

In der Nacht fallen die Werte auf 4 bis 8 Grad. Das trübe Wetter setzt sich am Samstag fort. Der Regenschirm bleibt ein wichtiger Begleiter, dabei wird es frisch. Im Bergland rechne man mit 7 bis 10 Grad, sonst mit 10 bis 14 Grad, so die Meteorologen. In exponierten Lagen kann es zu Sturmböen kommen.