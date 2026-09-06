Handyblitzer in RLP
Wieso Smartphones am Steuer so gefährlich sind 
Gefährliche Ablenkung durchs Smartphone: Ein Blick aufs Handy kann sekundenlange Unaufmerksamkeit bedeuten. Das Unfallrisiko ste
Gefährliche Ablenkung durchs Smartphone: Ein Blick aufs Handy kann sekundenlange Unaufmerksamkeit bedeuten. Das Unfallrisiko steigt.
Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Smartphones am Steuer: Die Ablenkung ist groß, das Unfallrisiko noch größer, erklärt eine Unfallforscherin im Interview. Um die Straßen sicherer zu machen, hält sie schärfere Kontrollen für sinnvoll – und damit auch den Einsatz von Handyblitzern.

Lesezeit 3 Minuten
100 Euro Bußgeld, ein Punkt in der Verkehrssünderdatei. Das ist die geringste Strafe, mit der jemand zu rechnen hat, der mit einem Handy am Steuer erwischt wird. Werden dabei noch andere gefährdet oder kommt es gar zu einem Unfall, ist mit deutlich empfindlicheren Sanktionen zu rechnen.
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