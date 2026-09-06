Smartphones am Steuer: Die Ablenkung ist groß, das Unfallrisiko noch größer, erklärt eine Unfallforscherin im Interview. Um die Straßen sicherer zu machen, hält sie schärfere Kontrollen für sinnvoll – und damit auch den Einsatz von Handyblitzern.
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100 Euro Bußgeld, ein Punkt in der Verkehrssünderdatei. Das ist die geringste Strafe, mit der jemand zu rechnen hat, der mit einem Handy am Steuer erwischt wird. Werden dabei noch andere gefährdet oder kommt es gar zu einem Unfall, ist mit deutlich empfindlicheren Sanktionen zu rechnen.