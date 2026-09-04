Der Ärger in der rheinland-pfälzischen CDU war groß nach dem Rauswurf von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Den Bundeskanzler wollen die Parteikollegen daher immer noch nicht sehen.
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Rheinland-Pfalz. Kommende Woche reist die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion nach Berlin. Bei ihrer Klausurtagung wollte sie ursprünglich auch Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Nach dem Rauswurf des früheren Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) hatte die Fraktion das Treffen allerdings abgesagt.