Nach Krach um Schnieder CDU-Fraktion trifft sich nicht mit Kanzler Merz Sebastian Stein 04.09.2026, 19:30 Uhr

i Während des Wahlkampfs im März herrschte zwischen Friedrich Merz und der rheinland-pfälzischen CDU um Gordon Schnieder noch gute Stimmung. Uwe Anspach/dpa

Der Ärger in der rheinland-pfälzischen CDU war groß nach dem Rauswurf von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Den Bundeskanzler wollen die Parteikollegen daher immer noch nicht sehen.

Rheinland-Pfalz. Kommende Woche reist die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion nach Berlin. Bei ihrer Klausurtagung wollte sie ursprünglich auch Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Nach dem Rauswurf des früheren Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) hatte die Fraktion das Treffen allerdings abgesagt.







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