Nach Krach um Schnieder 
CDU-Fraktion trifft sich nicht mit Kanzler Merz
Während des Wahlkampfs im März herrschte zwischen Friedrich Merz und der rheinland-pfälzischen CDU um Gordon Schnieder noch gute
Während des Wahlkampfs im März herrschte zwischen Friedrich Merz und der rheinland-pfälzischen CDU um Gordon Schnieder noch gute Stimmung.
Uwe Anspach/dpa

Der Ärger in der rheinland-pfälzischen CDU war groß nach dem Rauswurf von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Den Bundeskanzler wollen die Parteikollegen daher immer noch nicht sehen. 

Lesezeit 2 Minuten
Rheinland-Pfalz. Kommende Woche reist die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion nach Berlin. Bei ihrer Klausurtagung wollte sie ursprünglich auch Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Nach dem Rauswurf des früheren Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU) hatte die Fraktion das Treffen allerdings abgesagt.
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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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