Musik-Institut Koblenz Marzena Diakun: Musik entsteht im Kopf Claus Ambrosius 05.09.2026, 00:00 Uhr

i Probenbesuch im Koblenzer Görreshaus: Marzena Diakun ist von der neuen Saison an Chefdirigentin des dort beheimateten Staatsorchesters Rheinische Philharmonie. SRP

Wie entsteht aus vielen Stimmen ein gemeinsamer Klang? Ein Probenbesuch bei Marzena Diakun, der ersten Chefdirigentin der Rheinischen Philharmonie, und ein Gespräch über kleine Gesten, innere Klangbilder und die Chemie eines Orchesters.

„Als junge Dirigentin habe ich viel zu viel gesprochen.“ Marzena Diakun sagt diesen Satz und lacht beim Interview in einem Café unweit des Koblenzer Görreshauses. Es ist ein freundliches, durchaus selbstironisches Lachen. Keines, das einen Fehler überspielen will.







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